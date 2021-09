El fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, había adelantado que le requerirá a la Corte de Justicia que dispare el mecanismo para la cobertura de cargos de fiscales, más la incorporación de ayudantes fiscales, para reforzar el sistema acusatorio. Ante el pedido, desde el máximo tribunal tomaron el guante y confirmaron que le darán curso a la solicitud del jefe del Ministerio Público para que "tenga todos los elementos necesarios de infraestructura y recurso humano para que el sistema se mantenga como hasta ahora, dando respuesta en los tiempos que corresponden", dijo el presidente Daniel Olivares Yapur. De esa manera, habrá un nuevo concurso dentro del Poder Judicial y, de no mediar inconvenientes, se lanzará hacia fin de año para cubrir los puestos lo antes posible.

El titular del Ministerio Público había advertido sobre la necesidad de sumar personal, al punto que dejó en claro que, de no tener el OK de la Corte, habría "responsables" que "se deberán hacer cargo de las decisiones que toman", porque la falta podría afectar el funcionamiento del flamante sistema. Sobre la cantidad de fiscales, Quattropani había explicado que estaba realizando un análisis para presentarle al máximo tribunal el número necesario. Según había explicado, "el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG) y el Centro de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas (ANIVI) están al límite de su trabajo". Además, había señalado que "ahora viene la etapa de juicio, en la que vamos a tener fiscales y ayudante fiscales ocupados en los debates y nuestro trabajo es en la calle".

Sobre ese planteo, y ante la consulta de este medio, Olivares Yapur dijo que "es absolutamente necesario. No sólo fiscales, sino también defensores Oficiales que serán requeridos en las instancias de juicio". Además, expresó que cada cargo conlleva una estructura de personal necesaria para su funcionamiento. "En el lanzamiento del sistema acusatorio dijimos que se iba a implementar de manera gradual, por lo que tenemos cargos creados por cubrir y estamos analizando la mejor forma de hacerlo. Vamos a trabajar con el fiscal General para articular lo necesario", dijo el presidente.

El futuro llamado a cubrir esos nuevos cargos se sumará al que está en curso. El Consejo de la Magistratura, que conduce el cortista Juan José Victoria, lanzó la convocatoria a interesados para nueve puestos de magistrados. De ellos, seis están destinados al sistema acusatorio: un juez de Cámara en el Tribunal de Impugnación, dos cargos de juez de primera instancia y tres de defensor de Pobres y Ausentes. Según había indicado en su momento Olivares Yapur, esos cargos se incorporarán al sistema y serán clave para tramitar los juicios que comenzarán a iniciarse.

En la actualidad, dentro del Ministerio Público, hay 18 fiscales que se desempeñan en las Unidades de Investigación Fiscal (UFI) del sistema acusatorio: ocho destinados a CAVIG, seis a ANIVI y cuatro a Delitos Especiales. En el caso de los jueces, hay nueve que integran el Colegio de Jueces, mientras que sólo cuatro se desempeñan dentro del Tribunal de Impugnación.

Si bien ahora existe un OK entre la Fiscalía General y la Corte de Justicia para la incorporación de personal, no se plantea la misma situación para el Laboratorio Forense. Quattropani insiste en que esa unidad debe pasar a manos del Ministerio Público, mientras que, para Olivares Yapur, eso es imposible y que esa disputa está "cerrada" (Ver recuadro).

Puja por el Laboratorio Forense

Eduardo Quattropani insistió en que el Laboratorio Forense debe pasar a manos de Fiscalía General. Incluso, había manifestado que "habrá que esperar el paso del tiempo para que alguien comprenda que la investigación la hace el Ministerio Público con elementos científicos. La Corte no produce pruebas". Ante esa postura, en un encuentro con periodistas, Olivares Yapur remarcó que "el Complejo Científico Forense es un organismo del Poder Judicial. Eso ya está definido por la Corte y es un tema terminado, porque es administrado y está bajo la supervisión de la Corte, no hay otro organismo que ejerza la Superintendencia". En esa línea, dijo que el laboratorio brinda servicio a otros fueros, además del penal, sumado "al Hospital Rawson y toda la comunidad. También a la Defensa Pública y privada". Así, Olivares Yapur afirmó que "no podríamos quitar ese servicio para dárselo a un sistema. Es un tema que consideramos absolutamente concluido".