En los próximos diez días, el Ejecutivo llamará a licitación del Museo de Ciencias Naturales, más conocido como Titanes de Ischigualasto. Con este, será el tercer proceso que encara el Gobierno para un proyecto que se paralizó en abril de 2015. Para seducir a las empresas, el Ministerio de Infraestructura decidió incrementar el presupuesto oficial en 42.500.000 pesos, un 26,2 por ciento más que la última oferta, para llegar a un total de 205 millones de pesos. Las autoridades son optimistas en que no habrá un nuevo traspié, ya que han dialogado con las constructoras que estuvieron interesadas en su momento y sus propuestas girarían en torno al número oficial. Por eso, en la gestión uñaquista hasta indicaron que la obra, una vez adjudicada, comenzará a construirse en mayo.



La apuesta del Gobierno no es menor porque el museo Titanes es una obra clave para el mundo científico de la provincia, ya que busca explotar los recursos paleontológicos que tiene San Juan, exhibiéndolos en un solo lugar. Los trabajos comenzaron a ejecutarse en abril del 2013 en manos de la empresa Cicon que, luego de dos años, cuando la obra debía estar finalizada, sólo había encarado el 30 por ciento. Acusando problemas financieros, la firma comunicó que no podía continuar y el Ejecutivo le rescindió el contrato. La obra estuvo frenada hasta que la gestión uñaquista la reimpulsó y llamó a licitación para finalizar el edificio. Ese proceso se llevó a cabo en junio, pero la obra sufrió un nuevo traspié. Se presentaron tres empresas que hicieron ofertas que estuvieron un 62 por ciento, en promedio, por arriba de los 162.460.000 pesos del presupuesto. Con esos montos, la licitación quedó desierta.



Ahora, el Gobierno ajustó el presupuesto oficial en un 26,2 por ciento para llegar a los 205 millones de pesos y volverá a llamar a licitación en un plazo de 10 días. Sobre el proyecto, Jorge Deiana, secretario de Obras Públicas, explicó que "siempre hay un riesgo en la licitación. Analizamos el presupuesto y tuvimos el recaudo de que técnicos de Arquitectura vuelvan a evaluar la obra y por eso entendemos que el presupuesto oficial que hemos planteado es acorde a los trabajos que se deben hacer".



Además, el funcionario aclaró que "tras la licitación de junio de 2017 tuvimos una reunión con las empresas que se presentaron para saber por qué habían presentado ofertas tan altas. Nos dijeron que evaluaron trabajos que el pliego no establecía, por ejemplo mejoras de los hormigones, obras que en realidad no hacen falta. Con ese punto aclarado, entendemos que este nuevo proceso no debería tener problemas".



En el Ejecutivo estiman que la apertura de los sobres con las ofertas de las firmas interesadas se hará los últimos días de febrero o los primeros de marzo. Con esos plazos, desde el Ministerio indicaron que las tareas de finalización del museo comenzarán en los primeros días de mayo. La empresa ganadora tendrá dos años para completar los trabajos.



El ambicioso proyecto contempla la construcción de un edificio con características únicas para San Juan en la ex Estación Belgrano. Además, será un complemento al eje cívico, cultural y turístico que comprende al Teatro del Bicentenario, el Centro Cívico, la Legislatura y el Centro de Convenciones, a los que se suman edificios como el Museo Franklin Rawson, la Plaza del Bicentenario, el Auditorio Juan Victoria y el estadio Cerrado Aldo Cantoni.