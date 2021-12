Hoy, desde las 8 a las 20, se llevará adelante la elección de autoridades del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC). Se trata del primer comicio en el que dos mujeres se enfrentan por la conducción. La campaña, que se disparó a fines de octubre con la presentación de las listas, estuvo cargada de cruces entre las candidatas. Por un lado, la actual secretaria General, Mirna Moral, que busca su primer triunfo al frente de una lista, ya que su arribo se había dado al reemplazar Raúl Ávila tras su fallecimiento, no dudó en criticar a su rival, Cecilia Ávila, hija del histórico dirigente mercantil. La dirigente apuntó con dureza contra su rival por su decisión de abrirse y presentar un armado propio para competir en las elecciones, cuando actualmente integra la Comisión Directiva del gremio. Así, apuntó que "nunca dijo nada" sobre quejas a la conducción y que, para llegar a la cúpula, "hay que demostrar capacidad". En la vereda de enfrente, Ávila criticó a Moral al manifestar que el gremio tiene "muy poca presencia en todo el comercio" y que, en la campaña, el oficialismo trató de "comprar la voluntad de compañeros que nos acompañan, para que se bajen y, así, desintegrar nuestra lista". Además, hubo críticas por la aprobación de cinco balances contables en una sola asamblea.

El SEC es uno de los gremios que tiene mucha visibilidad, ya que tiene diálogo con las cámaras empresariales, con las que acuerda horarios de trabajo, por ejemplo, además de representar a los empleados en los conflictos que se presentan ante la Subsecretaría de Trabajo por distintas condiciones laborales y salariales.

Para el comicio de hoy, hay 2.518 afiliados en condiciones de votar, de los cuales 1.717 son hombres y 801 son mujeres. Además del secretario General y el secretario Adjunto, hoy se designará nueve secretarios y sus respectivos subsecretarios, vocales titulares y suplentes. Más nueve vocales titulares y nueve suplentes, y los representantes para la Comisión Fiscalizadora y Revisora de Cuentas, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y la Junta Regional Cuyana de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios.

Moral encabeza la lista Unidad Mercantil, mientras que Ávila es la titular de la Lista Renovación Mercantil. La puja entre ambos sectores comenzó el día de la presentación de cada armado, ya que hubo un movimiento interno que generó ruido. Es que David Castro, actual número dos del SEC, se pasó al bando de Ávila para tratar de continuar en el segundo lugar de importancia dentro del gremio, es decir, como secretario Adjunto. Según había trascendido, Castro tuvo conversaciones con Moral de cara a una posible nueva gestión, pero, al parecer, no quedó conforme con el puesto que le ofrecieron. Así, decidió acompañar a la hija del histórico dirigente como candidato en segundo lugar. En el caso de la actual secretaria General, para ese lugar apostó por José Gremoliche, un dirigente de trayectoria dentro del ámbito gremial.

Un punto álgido de la disputa fue cuando Ávila denunció a Moral por "tratar de comprar la voluntad de compañeros". La actual secretaria General contestó que dichas afirmaciones eran "una falta de respeto", una "artimaña" y que no lo había hecho, "no lo hago ni lo voy a hacer". También hubo críticas por la aprobación de balances, lo que, según Ávila, reflejó "un desorden administrativo" y una "falta de ética". Por su parte, Moral viene sosteniendo que "es un orgullo tener un sindicato con esta realidad contable", "todo lo que entre y sale está en la cuenta de la AFIP", además de criticar a sus rivales porque no trabajan.

MIRNA MORAL - Lista Unidad Mercantil

Llegó a ese cargo en marzo de 2017, tras el fallecimiento del dirigente Raúl Ávila, quien había sido reelecto en diciembre de 2016. Su mandato finalizó el año pasado, pero se prorrogó por un año por la pandemia. Además, está al frente de la mutual Amecom.

CECILIA ÁVILA - Lista Renovación Mercantil

Es la hija del histórico dirigente del SEC, Raúl Ávila. En los comicios de 2016, integró la lista oficialista junto a Moral, por lo que fue electa Subsecretaria de Deportes, cargo que ocupa actualmente dentro de la Comisión Directiva.