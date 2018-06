Verdes sin fronteras. La sesión de Diputados dejó como postal final el abrazo entre diputados de diferentes bancadas, aun entre los que en los debates políticos tienen posturas radicalmente opuestas, como kirchneristas y oficialistas.

El proyecto de ley para la despenalización del aborto, que divide aguas en la sociedad, que traspasó a los partidos políticos y unió en un mismo objetivo a legisladores que hacen un culto de la grieta, logró ayer la media sanción de Diputados en una maratónica e histórica sesión de 23 horas. El resultado se mantuvo abierto hasta el final para definirse en los últimos momentos, a favor de la iniciativa por 129 votos contra 125 por la negativa y 1 abstención. Y aunque al comienzo del debate esta iniciativa, que con el paso de los meses fue ganando peso por el clamor de miles de mujeres en las calles, aparecía con pocas chances de pasar el filtro del Congreso, ahora con un acuerdo entre Cambiemos y el peronismo tendría casi asegurada la sanción definitiva en el Senado.



Ayer, los jefes de los bloques mayoritarios de la Cámara Alta, Luis Naidenoff (Cambiemos) y Miguel Ángel Pichetto (del PJ-FPV), acordaron apurar el debate del proyecto de Aborto Legal, Seguro y Gratuito, para convertirlo en ley antes de septiembre.



La sesión en Diputados fue seguida desde el exterior por miles de personas, en su mayoría mujeres, que se instalaron a los costados de la plaza del Congreso, unas embanderadas con el pañuelo verde a favor del aborto y otros con el celeste que lo rechaza, y palpitaron minuto a minuto las proyecciones que llegaban del recinto.



Para los diputados que trabajaron en pos de la aprobación del proyecto el triunfo tomó mayor valor ya que hasta hace un par de días los sondeos marcaban una derrota de 122 a 118 con 15 indecisos.



Pero, ya con la media sanción bajo el brazo, el camino hacia la sanción definitiva de la ley parece estar bastante más despejado.



Es que ayer, apenas sancionada la iniciativa en la Cámara baja a las 8 de la mañana, tanto Naidenoff como Pichetto declararon públicamente que la propuesta debe recibir "rápido" aval del Senado, una cámara tradicionalmente considerada más conservadora donde sólo 17 senadores -de 72 que integran el cuerpo- se manifestaron a favor de la legalización. Otros 27 senadores de distintas bancadas expresaron su oposición al proyecto y 28 prefirieron no definir en público qué posición adoptarán en una eventual votación, de acuerdo a un relevamiento efectuado por Télam.



El jefe de los senadores del oficialismo, que había promovido hace dos meses la posibilidad de llamar a una consulta popular para que sea la sociedad la que se expida sobre el aborto, declaró ayer que votará a favor y que, si bien respetará la "diversidad" que existe en las posturas de su bloque, abogará por avanzar con la norma.



Pichetto, por su parte, afirmó que no tiene dudas de que la despenalización debe convertirse en ley y, contrariamente a lo que especulaban senadores de su propio espacio, declaró que el Senado "debe avanzar rápido" y que la movilización y la demanda social que provocó el tema tornan "imparable" el debate.



El jefe de los senadores peronistas llamó además a los integrantes de su bancada (que cuenta con 24 senadores, uno menos que Cambiemos) a tener "una actitud valiente ligada al cambio" en torno a este tema.



Esta tarde, incluso el bloque de senadores del FPV-PJ anunció que "en su totalidad, votará a favor de la media sanción de Diputados, atendiendo una demanda de la sociedad que se ha expresado masivamente través de los Colectivos de Mujeres". Esa expresión fue compartida en las redes sociales por la senadora Cristina Fernández, lo que marca un cambio en su postura dado que rechazó tratar la cuestión en los 8 años en que ejerció la presidencia. Por otra parte, Naidenoff coincidió con Pichetto en que no debe demorarse el tratamiento y precisó que la semana próxima se convocará a una reunión con los jefes de bloque del Senado para definir los parámetros en los que se desarrollarán las audiencias públicas.



El objetivo es "impulsar un debate serio y responsable" con la convocatoria a especialistas pero no la cantidad de quienes desfilaron por la Cámara de Diputados ya que consideran ese procedimiento "saldado".



"De arranque, vamos a tener un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y pueden incorporarse otras", señaló Naidenoff y opinó que "después de lo que ha ocurrido en Diputados hay una discusión bastante esclarecedora respecto al tema". Así, la despenalización del aborto será debatida en audiencias públicas que podrían extenderse un mes en las comisiones que presiden Mario Fiad (Salud-Cambiemos) y Rosa Iturrez de Capellini (Legislación General-Frente Cívico por Santiago) y Pedro Guastavino (Justicia y Asuntos Penales-PJ). Con estos plazos, la idea del oficialismo y peronismo es votar la ley antes de septiembre.

¿Qué pasó entre 7 y 8 de la mañana?

Desde el comienzo del debate, a las 11,30 del miércoles, se comenzó a achicar la brecha, llegando a estar empatados en 125; aunque horas después las definiciones de legisladores indecisos transformaron ese posible resultado en 128 a 126 en contra de la legalización del aborto. Así, la algarabía que reinaba en los portadores de pañuelos verdes hasta la 1 de la madrugada, se convirtió en pesimismo minutos después, cuando los kirchneristas formoseños Ines Lotto y Gustavo Fernández Patri, además del macrista tucumano Facundo Garretón, anunciaron sus votos en contra. A las 7 de la mañana, con el 128 a 126 en contra y sin resultado en el intento de convencer a algunos indecisos, las impulsoras del proyecto improvisaron una conferencia de prensa para pedirle al gobierno una "decisión política" sobre el tema y a sus militantes que mantuvieron "la calma y la tranquilidad" en las calles ante el posible escenario adverso. Sin embargo, las buenas noticias para los que impulsaban el "sí" llegaron en la última hora, pasadas las 8, con el giro en las posiciones de los peronistas pampeanos Melina Delú y Ariel Rauschenberger, que al límite de la votación revelaron que lo harían a favor. La confirmación del voto positivo del radical puntano José Riccardo, que había esbozado una posible abstención; y el sorpresivo reposicionamiento del macrista fueguino Gastón Roma, a favor del proyecto, terminaron de ampliar la diferencia: 129 a 125.



Partidarios del No Los senadores que ya se expresaron en contra de la norma fueron la jefa del Senado, Gabriela Michetti, el presidente provisional, Federico Pinedo, y sus colegas de Cambiemos Esteban Bullrich, Gladys González, Silvia Giacoppo y Silvia Elías de Pérez.

Perlitas de una sesión caliente

* Ultimatum de Carrió

En lo que fue la contracara del efusivo festejo de propios y extraños, los macristas Nicolás Massot y Pablo Tonelli rodeaban con gestos adustos a Elisa Carrió que, visiblemente molesta, pidió la palabra y advirtió: "No he hablado hasta ahora para preservar la unidad de Cambiemos", dando por sentado que estaba en contra de la apertura del debate. tras lo cual se levantó de su banca y enojada, se dirigió a sus pares del bloque oficialista y advirtió: "Es el último esfuerzo que hago para preservar la unidad de Cambiemos".

* Salir del closet

Agustín Rossi, dijo que el debate del aborto "salió del closet", lo que se debió a "las miles de mujeres que están afuera y vienen a romper el status quo".

* Casi entre lágrimas

Visiblemente emocionada y con la voz quebrada, Silvia Losspennato (PRO) pidió el respaldo a la

despenalización del aborto y elogió la "invitación" de Macri a debatir el tema.

* Macri destacó el diálogo

El presidente Mauricio Macri destacó ayer el "debate histórico" que dio media sanción al proyecto que legaliza el aborto, al remarcar que se han podido superar las diferencias "con respeto, tolerancia y escuchando al otro". "Hemos podido dirimir nuestras diferencias con respeto, tolerancia, escuchando al otro", dijo Macri ayer al presentar en la localidad correntina de Paso de la Patria la iniciativa Proyecto Seguro Verde, que permitirá destinar el 1% del valor de cada póliza de los vehículos a la ley que fomenta la forestación de los bosques nativos