Otra época. En las legislativas 2017, los principales partidos de la oposición se unieron en el Frente Cambiemos San Juan. La situación económica no era tan mala. De hecho, la coalición que lidera Macri ganó en las principales provincias.

Les cuesta, incomoda y hasta les molesta hablar a los referentes locales de Cambiemos sobre las medidas que toma el macrismo. Y si un funcionario nacional lanza un cuestionamiento sobre la gestión uñaquista, el cual es rebatido con dureza desde el Gobierno, esas actitudes se repiten. Fue Marcos Peña, jefe de Gabinete, quien criticó que en San Juan subiera el gasto primario en los últimos tres años, lo que generó que el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, saliera a responderle con los tapones de punta. Tras el cruce, el único que ensayó una defensa fue el líder del PRO local y diputado nacional, Eduardo Cáceres, quien dijo que "fue una crítica constructiva. Ahora, si por ahí hay una creencia de gestión perfecta y sin ningún matiz, quien lo crea deberá cargar con eso". Aliados como Roberto Basualdo, Marcelo Orrego y Fabián Martín y el actuarista Rodolfo Colombo evitaron opinar, mientras que el radical Eduardo Castro tiró otros argumentos.



Salvo los macristas locales, la UCR y Basualdo, los demás esquivan el vínculo con Cambiemos debido a la crisis económica que atraviesa el país. De hecho, Orrego le puso otro nombre al frente con el que compitió para la Gobernación (ver recuadro) y Martín ha lanzado críticas a la gestión nacional. Pero todos integraron Cambiemos en las legislativas 2017, en las que Basualdo fue reelecto senador y Cáceres diputado nacional. Colombo es funcionario en Anses y los intendentes de Santa Lucía y Rivadavia han recibido aportes extra de la Nación.



La puja estalló cuando Peña dio el informe de gestión en la Cámara de Diputados de la Nación y en un repaso por todas las provincias, dijo que si bien en San Juan el resultado fiscal es positivo, "se ha deteriorado notablemente en estos tres años principalmente por el aumento del gasto primario". El que le respondió con toda la artillería fue Gattoni, que además es candidato a vicegobernador por el Frente Todos. Entre otros puntos, resaltó que la provincia tiene superávit fiscal, que lo que se expandió fue la inversión en obra pública y que el jefe de Gabinete "no entiende que el Estado no es una empresa". Además, remarcó que la gestión de Uñac viene financiando obras nacionales, sosteniendo programas que se han eliminado y calificó como "un desastre" las condiciones que el macrismo ha construido.



Además de señalar la "crítica constructiva" de Peña, Cáceres indicó que "hoy nadie discute la veracidad de la información que aporta el Estado nacional, ni siquiera desde los sectores más fundamentalistas del kirchnerismo". Desde el área de prensa de Orrego manifestaron que no iba a haber comentarios mientras que Martín dijo que "no tengo los números para decir quién tiene razón, si Peña o Gattoni". En el mismo sentido se expresó Basualdo, quien indicó que está concentrado en sus proyectos en el Senado y sostuvo que "no sé si Peña estuvo bien o mal, no tengo ese número. No puedo opinar de algo que no conozco". Colombo también fue en esa línea, aunque agregó que "a nivel nacional se ha profundizado la obra pública y ha respaldado en ese sentido a la provincia". No obstante, hay disputa en ese plano, dado que el Gobierno local salió a decir que la Nación no está cumpliendo con la devolución de recursos puestos en obras nacionales.



Por su parte, Castro, diputado provincial, consideró que lo que hizo Peña fue "una valoración técnica que, al igual que la de Gattoni, no son compatibles". Y que en realidad "salió a levantar a Uñac como dirigente nacional como posible compañero de fórmula de Roberto Lavagna, rival que no le desagrada a la estrategia del Gobierno. Porque le pone techo al kirchnerismo".

Puja

En su exposición en la Cámara baja, Marcos Peña indicó que la Nación ha inyectado fondos para las ampliaciones de la Ruta 40 en los sectores Norte y Sur. Desde el Gobierno señalaron que la provincia puso recursos y que Vialidad Nacional no está cumpliendo con lo pautado, ya que aún no devuelve 2.100 millones de pesos.

Decisión política

30 Es el porcentaje que la gestión uñaquista destina a la obra pública en su presupuesto. La Nación invierte el 4 por ciento, resaltó el ministro Gattoni.

Con nuevo nombre para poder competir

Antes de que se lanzara como precandidato a gobernador, Marcelo Orrego había dado una clara señal en ese sentido al proponer un nombre distinto al de Cambiemos para la principal coalición opositora. Su postura se terminó imponiendo ya como postulante al máximo cargo provincial y lo denominó Frente Con Vos. Según fuentes calificadas, la movida no cayó bien en la Nación. En la construcción del armado se alejaron los partidos Dignidad Ciudadana y Cruzada Renovadora, que habían sido parte en las legislativas 2017. El primero de ellos inclusive en las generales de 2015.



Con el nuevo espacio, Orrego cosechó el 32,24 por ciento de los votos en las PASO. En Santa Lucía, su bastión, su hermano Juan José aventajó al candidato peronista Lucio González y en Rivadavia, Fabián Martín obtuvo más adhesiones que las tres listas del justicialismo. El Frente Todos sí sacó ventaja en Caucete y 9 de Julio.