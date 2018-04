El inicio. La pelea por los fondos nació en un debate en Diputados. Ayer se sumó el diputado Cáceres, quien dijo tener mucha "preocupación" por el tema.

La pelea entre el oficialismo provincial y la oposición por los fondos destinados a pagar sueldos de pasantes en los municipios, que nació en la Cámara de Diputados y luego tuvo fuerte eco en los intendentes de Santa Lucía y Rivadavia, sumó ahora un nuevo capítulo. Quien entró en escena es el diputado nacional Eduardo Cáceres, quien aseguró que "el recorte de Uñac a las intendencias de Cambiemos tiene una sola explicación, está faltando el dinero y eso es muy grave, Uñac recibió una provincia sin problemas económicos y Macri le dio en febrero de 2016 casi 3 mil millones de pesos de una deuda que dejó Cristina, ¿a dónde fueron?".



Cáceres también salió a defender al intendente santaluceño, Marcelo Orrego, cuya gestión fue cuestionada por el secretario de Hacienda provincial. "Orrego es reconocido por Macri como uno de los mejores intendentes del país, marcó un hito en la gestión municipal en San Juan siendo el único intendente no giojista en la era de Gioja, y todavía se luce en la única provincia del país cuyo gobernador no distribuye los recursos que recibe de la Nación porque no hay ley de coparticipación municipal. Que Uñac le diga a Orrego cómo se maneja un municipio es un chiste", disparó Cáceres.