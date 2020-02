Una, dos y tres. Son la cantidad de veces que la Justicia Federal local con competencia Electoral le rechazó el planteo a la Lista Celeste y Blanca - Lealtad Justicialista de los hermanos José Luis y Juan Carlos Gioja, para suspender el proceso electoral local en el PJ.

Ayer, a través del abogado Elio Frack, solicitó ante el juez Miguel Ángel Gálvez, un "recurso de reposición con apelación en subsidio", para frenar la contienda hasta que se resuelva el tema de fondo.

Este martes, el juez resolvió no hacer lugar al nuevo planteo argumentando que "atento no haberse expedido la Cámara Nacional Electoral respecto a los efectos el Recurso de Apelación que concedió a través del Recurso de Queja, y entendiendo el suscripto que no es procedente la suspensión de los plazos electorales vigentes, rechácese el Recurso de Reposición planteado. Hacer lugar a la apelación del subsidio, a tales efectos elévese al superior".

En otras palabras, la elección sigue su curso y será otra vez la CNE la que deba expedirse sobre este nuevo pedido rechazado por la Justicia Federal local.

La lista que encabeza Juan Carlos, impulsado por su hermano José Luis Gioja, primero cuestionó la modificación al calendario electoral y luego la designación de Carlos Lorenzo como presidente de la Junta Electoral. Esa movida fue rechazada por Gálvez. Después el giojismo insistió, pero tuvo el mismo resultado. No contentos con ello se fueron a la CNE, que sí recibió el reclamo.