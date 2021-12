Las esquirlas del conflicto que estalló tras la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) provinciales siguen impactando en el bloque oficialista en la Cámara de Diputados. Ayer hubo reunión de la bancada justicialista y pegaron el faltazo los legisladores Juan Carlos Gioja, Leonardo Gioja y Graciela Seva. Las ausencias casi que eran de esperar, teniendo en cuenta que los tres habían dado una conferencia de prensa el martes, en la que informaron sobre el planteo de inconstitucionalidad que realizaron sobre el nuevo Código Electoral que presentó la gestión uñaquista, el cual borró a las PASO del sistema electoral local. La disputa tuvo su inicio durante la sesión de la semana pasada, en la que el tridente se opuso fuertemente a la iniciativa, al punto de coincidir con Juntos por el Cambio (JxC).

Los legisladores giojistas manifestaron su rechazo por el tratamiento del proyecto del Código, el cual se presentó sobre la hora y se aprobó sobre tablas, además de que se expresaron en contra de la eliminación de las primarias. Pero las diferencias políticas y de forma escalaron al punto de acudir a la Corte de Justicia para pedir la nulidad de la normativa electoral. Pese a esas fuertes discrepancias, los diputados no han renunciado a la bancada ni han conformado una aparte, según confirmaron fuentes oficiales. El gobernador Sergio Uñac dio su opinión tras la movida judicial y resaltó que "judicializar un hecho de la política no es un camino razonable, pero hay que respetar y esperar lo que diga la Justicia". Además, trató de bajarle el tono a la pelea al señalar que "podemos tener distintos puntos de vista y en política es normal, hay que desdramatizar. Hay muchas cosas en las que podemos no opinar igual, pero, después, hay que buscar un elemento de unión que nos permita seguir transitando juntos. Necesitamos a todos los diputados del bloque, así que la invitación a los tres es que sigan estando en la bancada". Una señal de que el oficialismo no va a echar a los díscolos, por lo que se verá qué camino toman estos.