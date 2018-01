Pedido. En el marco del I Congreso Binacional de Investigación Científica, llevado a cabo en noviembre en San Juan, el ministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino, les solicitó a las autoridades chilenas presentes avanzar con el laboratorio.

Lo que hasta el momento era incertidumbre, ahora se transformó en interés. Tras la presión que ejerció San Juan, Chile dio un paso clave en el proyecto científico ANDES, que comprende la construcción del laboratorio que detectará rayos cósmicos en el medio de la cordillera y que estará junto al túnel de Agua Negra. Según confirmaron en el Ejecutivo local, el país trasandino designó a un encargado para avanzar con la oficialización del mismo, por lo que en Argentina dan por descontado que la obra se va a hacer. Ahora sólo resta que el Ministerio de Hacienda del vecino país dé el OK necesario y disponga los fondos suficientes para encarar el anteproyecto de la obra. Según las estimaciones, se trata de unos 350 mil euros, casi 8 millones de pesos al cambio actual.



La decisión chilena de poner a un especialista que trabaje en el tema no es menor porque la construcción del laboratorio Andes no se puede llevar adelante una vez que esté construido el Túnel de Agua Negra y la iniciativa necesita de la aprobación de ambos país, paso listo en Argentina.



Según fuentes locales, el hombre que está a cargo del proyecto en Chile es Claudio Dib, un científico de Valparaíso que hace años tiene la intención de construir el laboratorio ANDES (Agua Negra Deep Experiment Site). El investigador fue designado el mes pasado y la noticia fue celebrada por el ministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino, quien manifestó que "Chile se ha involucrado mucho más en la construcción del laboratorio. Ha nombrado a un encargado. Ahora hay alguien del otro lado con quién conversar".



Las palabras del alfil uñaquista no cayeron en saco roto, ya que fue él quien en noviembre, en el marco de Primer Congreso Binacional de Investigación Científica que se hizo en San Juan, con la presencia de funcionarios y académicos de Chile, instó a los trasandinos a tomar una definición para encarar la construcción del proyecto.



El laboratorio servirá para la detección de partículas cósmicas (neutrinos) y el estudio de la materia oscura, temas clave para la comunidad científica internacional. Además será el único de su tipo en este hemisferio. Tiene un costo de 45 millones de dólares y los fondos para su ejecución serán aportados por el BID.

Ahora, Ortiz Andino, que a su vez integra el comité ejecutivo del Ente Binacional Túnel de Agua Negra (Ebitan), que lleva adelante los trabajos para la construcción del paso internacional, indicó que "el objetivo es que en el vecino país se apuren en la ingeniería que se tiene que hacer del proyecto para poder incluirla en el pliego del Túnel".

El presupuesto del Túnel es de 1.500 millones de dólares.

Según explicaron los especialistas locales, esa etapa es clave por el avance que tiene la licitación de la megaobra (ver Precalificación... ). La precalificación de empresas está prácticamente finalizada y a los consorcios que pasen el primer filtro se les entregarán el pliego para la ejecución túnel. El objetivo es que dentro del pliego esté contemplada la edificación del laboratorio. Para ello, una empresa debe elaborar un anteproyecto, que tiene un costo de 700 mil euros entre los dos países, y un plazo de unos 6 meses. Así, los tiempos dan para que sea entregado al consorcio que gane la competencia para hacer el Túnel. Por eso, a nivel local, entienden que no debe haber demoras en la decisión de Chile. Si ese paso no se toma ahora, las autoridades incorporarán un apartado especial en el pliego para el laboratorio, para que el consorcio adjudicado sepa que debe contemplarlo dentro de los trabajos a realizar.

Interés por el laboratorio

Estudios

El proyecto ANDES buscará la detección de neutrinos y de materia oscura. Además, llevará a cabo experimentos y mediciones en sismología, geofísica, geología, biología y medio ambiente. Se estima que el trabajo en el laboratorio generará unos 20 doctorados por año.

Apoyo internacional

Según los medios trasandinos, el laboratorio ya cuenta con el apoyo de más de 20 centros científicos y de investigación de todo el mundo. Entre los principales se destacan el laboratorio Kamioka, en Japón; el Modane, en Francia; el Snolab, en Canadá, y el Gran Sasso, en Italia.

> Precalificación de empresas para el Túnel

La etapa de precalificación de empresas para la construcción del Túnel de Agua Negra se encuentra en su etapa final. Según las autoridades locales, la decisión puede darse durante este mes, luego de que uno de los consorcios responda una consulta hecha por la Ebitan. La lista definitiva la dará a conocer el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ente financiador, luego de que evalúe la lista conformada por el comité ejecutivo de la obra.



La manifestación de interés por parte de las empresas se dio en junio en el edificio del Ministerio de Obras públicas de Chile. En ese lugar se presentaron 26 firman que conformaron 10 consorcios.



Tras ese paso, la Ebitan analizó cada una de las propuestas presentadas en tres áreas clave: jurídico, técnico y contable. Luego de esa etapa, le formuló preguntas a cada uno de los consorcios. Con las respuestas, el órgano binacional decidió hacer una última pregunta a uno de los grupos empresarios (no trascendió cual), por lo que se espera esa respuesta para avanzar en la calificación y saber qué consorcios son los que siguen en carrera. Los calificados recibirán el pliego y en un plazo estimado de seis meses, deberán generar una propuesta técnica y una económica para ejecutar la obra. Con esos documentos, la Ebitan decidirá quién es el que ejecutará el Túnel, decisión que se espera para la segunda mitad de este año.