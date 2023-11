Esta semana, el vicegobernador Fabián Martín cuestionó a la gestión uñaquista por elevar a la Cámara de Diputados los 3 miembros para el Tribunal de Cuentas, hecho que se terminó de aprobar ayer. El rivadaviense dijo a viva voz que no era "oportuno que un gobierno que está en retirada designe a los miembros" del organismo de control del gasto público y fue más allá al tildar la movida como poco "ética".

Los dichos habían generado ruido pero, hasta ahora, nadie había salido a cruzar a Martín. Pero esta mañana, en rueda de prensa, fue el propio gobernador Sergio Uñac el que le salió al cruce con munición gruesa, como poco veces se lo escuchó.

"Yo creo que está desentonando el gobierno electo", arrancó Uñac y, si bien avisó que lo que decía era "con una humildad extrema", se despachó con todo: "Quienes nos van a escuchar o mirar, tienen muchos problemas a solucionar para ocuparse de una pequeñez tal como esa (por lo del Tribunal). Pero además, ¿quién va a gobernar? ¿El próximo gobernador que todavía no habla o el vicegobernador electo, que es una catarata de definiciones diarias? Parece que algo necesita decir y lo expresa casi de manera sistemática, permanente y diaria", disparó.

Pero además lo ninguneó a Martín cuando agregó que "ayer he hablado con Orrego y nada me ha dicho sobre esto. Yo me voy a manejar con quien debe ser la conducción, que es la línea natural de un gobierno que es el gobernador. Él debe bajar línea, él debe expresarse y decir que si está o no está de acuerdo. Mientras que él no diga nada, yo no le puedo contestar al vicegobernador, que debe culminar sus tareas en la Municipalidad de Rivadavia y que tiene que hacerse cargo de una Cámara de Diputados, que de 36 tiene 12 diputados... Fíjense la tarea, pero descomunal que va a tener para poder aprobar una ley. Ahora, si lo que nosotros vamos a recibir son ataques, es probable que a una acción tenga una reacción".

Cuando parecía que eso era todo, Uñac le recomendó al vicegobernador electo "ponerse a trabajar, hablar menos y esforzarse mucho más en poder seguir construyendo la provincia que le dejamos".