El intendente de Sarmiento, Mario "Cacho" Martín, le respondió con dureza al ministro de Gobierno, Alberto Hensel, quien, en Radio Sarmiento, había dicho que al jefe comunal le faltó "planificación" y el "cara a cara con la gente". Consultado por este medio, Martín trató de "necio" a Hensel y que "no ve la realidad". Además, lo cuestionó al indicar que "quiere hacer una campaña política volviendo a insertarse en este departamento después de 7 años" y que "está pensando que va a conseguir votos hablando mal de este intendente".

Martín fue el secretario de Gobierno durante las últimas gestiones de Hensel en Sarmiento y se convirtió en su sucesor. Sin embargo, la relación se quebró y la disputa fue subterránea, hasta que quedó expuesta a días de que finalice el plazo para la presentación de candidatos. El ministro de Gobierno va encaminado a volver a competir por la comuna, mientras que el actual jefe comunal, que no puede repetir y tiene la chance de candidatearse como diputado, postulará a uno de los suyos para el sillón sarmientino. En ese marco, Hensel había manifestado que a Martín "la faltó calle" y que "Sarmiento podría haber tenido otro ritmo".

Ante esas declaraciones, Martín expresó que Hensel "dijo que estuvo siete años pensando en los sarmientinos y no vino nunca". Además, destacó que ningún "necio puede negar la realidad". Así, resaltó que "planifiqué un cementerio con cierre y obras de ampliación, con 500 nichos disponibles de 1.250; planifiqué una plaza, porque en la que dejó él había revenición y no se podía plantar nada. He planificado una avenida nueva y un sector comercial. Con el Gobernador planificamos una obra de cloacas porque en 16 años no se pudo hacer, más allá del costo político que sabía que me iba a significar. Planifiqué polideportivos en todos los distritos y salas velatorias en Los Berros".

En ese marco, resaltó que "pasamos una pandemia, un terremoto y lluvias. En Sarmiento tienen que ser hechos y no palabras. Me llevaría tiempo decir las cosas que no hizo y que yo terminé". Asimismo, indicó que "en política se propone, no se habla mal de un compañero, tratando de pisotearlo para lograr votos".

Martín confirmó que su hija Romina señaló que no va a participar de ninguna candidatura y que los postulantes pueden ser David Mortensen, presidente del Concejo, y Diego Cortez, secretario de Gobierno.