El Partido Libertario (PL) y Fuerza Liberal venían teniendo diferencias por el nombre de uno de los armados y perfilaba que dicha disputa no iba a permitir que los espacios trabajaran juntos, dentro de un mismo frente, de cara a las elecciones del 2023. El diálogo y una convocatoria de fin de año habilitó que dichas fuerzas políticas se acercaran y limaran las asperezas, por lo que van camino a ser parte de la misma estructura que lideran ADN, la Cruzada Renovadora y de la que también es parte el Partido Demócrata. Yolanda Agüero, que comanda el PL, confirmó el encuentro con Carlos Montiveros de la Fuerza Liberal, quien ya inició el trámite legal para cambiarle el nombre al espacio, uno que no se asemeje tanto al PL. La dirigente dijo que "no hay inconveniente que estén y cada uno se hará cargo de las consecuencias de sus acciones. Estamos en democracia", mientras que el segundo apuntó que "el diálogo con Yolanda fluyó y estamos dentro del mismo frente".

Que los sectores liberales hayan confluido bajo un mismo techo no es menor, porque ambos espacios cuentan como referente nacional al diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, y lo mismo hace el resto de los que son parte del armados, como el de ADN, de Martín Turcumán; la Cruzada Renovadora, de los hermanos Avelín, y el Partido Demócrata que encabeza Victoria García. De no ir juntos, los espacios políticos podrían dividir el mismo nicho de votos, esto es, el sector de sanjuaninos que se pueden ver identificados con Milei. Si bien se trata de una elección provincial, la que será en una fecha diferente a la nacional, el sector apunta a que el anclaje con el "León", le servirá para captar votos locales. De hecho, así lo analizó el armador político de ADN, José Peluc, quien, consultado sobre la base de votos del eventual frente, dijo que hoy parten de "un piso de votos de 7 puntos y un poco más", por lo que con el apoyo de Milei sobrepasarán la barrera de los 10 puntos, una exigencia establecida por el libertario (ver recuadro). La cifra no es para nada despreciable, al punto que es vista de cerca por Juntos por el Cambio (JxC), ya que entienden que compiten por el mismo sector del padrón.

La unión entre el partido que encabeza Agüero (PL), junto con la agrupación que lidera Montiveros, se terminó de cerrar el martes en un encuentro que tuvo base en la sede de ADN. Según confirmaron las fuentes, quedó en claro que, si bien pueden existir algunas diferencias entre los miembros "primero está la elección", por lo que "se tomó la decisión de trabajar juntos". Incluso, hasta circuló que el armado se puede denominar Frente Opositor Libertario.

Sobre las diferencias con el espacio que supo ser Fuerza Liberal, Agüero dijo que "está bien que agrupaciones pretendan tener alguna identidad o algún pensamiento parecido al ideal liberal, pero son partidos". Así, la dirigente dijo que el diálogo "está", pero "no pueden utilizar la denominación anterior". Sobre el nombre, Montiveros confirmó el pedido de cambio en la Justicia Federal para llamarse Ideas de la Libertad y si bien esperan el OK, dijo que "creemos ya no dan los tiempos para tener todo cerrado".

Miembros

El eventual Frente Opositor Liberal está integrado por los partidos ADN, Cruzada Renovadora y Partido Libertario. A ellos se les suman agrupaciones como el Partido Demócrata e Ideas de la Libertad, espacios que todavía no tienen sello partidario.

Líderes. Carlos Montiveros de Ideas de la Libertad y Yolanda Agüero, Partido Libertario, se mostraron cercanos junto a García y Turcumán.





Sólo candidatos que garanticen piso de 10%

En la recorrida por San Juan de Carlos Kikuchi, el "armador natural" de la candidatura presidencial del diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei, fue claro al indicar que en la provincia competirán "si tenemos un armado potente, con candidatos que nos garanticen más del 10 por ciento. Si no, pasamos de largo". Bajo ese parámetro, tanto desde ADN, como desde la Cruzada Renovadora, entienden que ese piso está asegurado ya que en la elección provincial de 2019, entre ambos partidos captaron poco más del 7 por ciento de los votos. Por otro lado, en el comicio legislativo de 2021 el armado de Consenso Ischigualasto, que nucleó a ambos espacios, obtuvo 9 puntos. Así, indican que con el actual apoyo de Milei, el parámetro de 10 por ciento de los sufragios, "estará asegurado". Por otro lado, otra de las bajadas de línea de Milei fue que "con Juntos por el Cambio (JxC) no podemos tener nada", lo que condiciona que en la provincia se pueda conformar un gran frente opositor. Turcumán, de ADN, todavía no le cierra la puerta a esa posibilidad, aunque la realidad indica que esta posible unión está cada vez más alejada de la realidad. La presentación de frentes cierra el 23 de febrero.