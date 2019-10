Embestida. El fiscal de Estado, Jorge Alvo (al frente, a la derecha), presentó la demanda en la Corte Suprema contra la Nación junto a sus pares de otras 14 provincias.

Luego de fallos adversos de la Corte Suprema de Justicia, la gestión macrista se había quedado sin margen para retrasar la devolución a San Juan y otras 14 provincias de los fondos coparticipables de los impuestos IVA y Ganancias. Inclusive, la administración uñaquista le había mandado una carta documento a la Nación para que reintegrara los fondos que le había retenido y frenara los que planeaba hacer, movida que también hicieron Santiago del Estero y Formosa. Así, el Gobierno central puso en marcha el mecanismo de retorno y la provincia recibirá en las próximas horas un retroactivo de 44.460.000 de pesos en concepto de IVA. Y el cálculo es que desde hoy e incluyendo enero embolsará otros 129.166.000 pesos, lo que dará un total de 173.626.000 pesos, según informaron desde el Ministerio de Hacienda.



El titular de la cartera, Roberto Gattoni, resaltó que "me parece bien que la Nación empiece a dar respuestas. No hace más que ratificar todo lo que habíamos manifestado, que había sido hecho de manera unilateral y que no estaba sujeto a derecho". El funcionario hizo referencia a las medidas que impulsó la gestión de Cambiemos, que luego de quedar relegado en las PASO sacó dos decretos. Con uno de ellos eliminó el IVA en productos de la canasta básica y con el otro subió el mínimo no imponible de Ganancias, por lo que menos trabajadores iban a pagar ese tributo. A través de esas iniciativas, el macrismo buscó aliviar el bolsillo de la gente. Los gobernadores peronistas no cuestionaron el objetivo de las medidas, pero sí criticaron que se tomaran de manera inconsulta, ya que afectaban las cuentas provinciales, por lo que sostuvieron que la Nación debía hacerse cargo del costo. Es que se tratan de impuestos cuya recaudación se distribuye a través de la coparticipación. Si se reduce, bajan los recursos para los distritos.



Gattoni señaló que la devolución es sólo por IVA y que el primer desembolso para San Juan es de 44.460.000 pesos. La partida contempla el período que va desde mediados de agosto (fecha en la que entró en vigencia el decreto que eliminó el impuesto para ciertos artículos) hasta ayer. Indicó que la resolución además hizo una estimación de los siguientes períodos que abarcaba la medida. Así, se calculó 10.080.000 pesos por los seis días hábiles que quedan de este mes, 38.475.000 pesos por noviembre, 39.669.000 por diciembre y 40.942.000 por enero.



El ministro destacó que "las provincias no tenemos cómo se ha determinado el monto retroactivo ni cómo han estimado lo que resta de octubre y los meses siguientes, porque es recaudación futura. Entendemos que habrá un ajuste cuando se produzca la recaudación real, en más o en menos. Por eso, la semana que viene vamos a hacer intervenir a la Comisión Federal de Impuestos, que es el órgano federal y de contralor de la distribución de los recursos de coparticipación". Además, resaltó que "esperamos que pronto tengamos novedades sobre cómo va a ser la devolución en Ganancias".



El reintegro se gestó luego de que los fiscales de Estado de 15 provincias, entre ellos, Jorge Alvo, presentaran demandas de inconstitucionalidad con medidas cautelares en la Corte Suprema para frenar las detracciones. En líneas generales, sostuvieron que el Ejecutivo no puede dictar decretos en materia tributaria. El máximo tribunal dispuso el freno a los recortes y estableció que la Nación se hiciera cargo de las medidas, pese a otras embestidas que realizó la gestión macrista (ver aparte).



Tiempo denegado



Luego de que la Corte Suprema le hiciera lugar al planteo de las provincias, la Nación le pidió que sacara una resolución aclaratoria por la complejidad técnica del tema y que citara a una audiencia pública con los representantes provinciales. Sin embargo, el máximo tribunal también falló en contra del macrismo.



Cálculos



En la provincia habían calculado que la medida sobre IVA en la provincia iba a ser de 300 millones de pesos. La Nación determinó que son 173,6 millones de pesos. Por eso, Gattoni indicó que intervendrá la Comisión Federal de Impuestos para chequear la cifra. En Ganancias se habla de un impacto de 950 millones.



Total



La Nación estableció que el reintegro del monto retroactivo (de mediados de agosto hasta ayer) para las 15 provincias es de 674 millones de pesos. También dispuso los montos para los siguientes meses, hasta enero. El primer desembolso se hará en las cuentas que tiene cada provincia entre hoy y mañana.