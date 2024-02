Tras nueve años, la municipalidad de Rivadavia logró cobrar una deuda que mantenía la empresa Supercanal con el municipio por el uso de postes de tendido eléctrico. En ese marco, el intendente Sergio Miodowsky llegó a un acuerdo para que la compañía desembolse 60 millones de pesos. Tras una ordenanza que fue aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante, se dispuso que, con la mitad, la comuna realizará la refacción de dos plazas en diferentes barrios y el mejoramiento de uno de los portales de ingreso al departamento. A su vez, con el 50 por ciento restante, se llevaran a cabo obras de conectividad y acceso a internet en diferentes zonas del territorio.

Si bien el acuerdo entre la empresa de servicios de telecomunicaciones y el municipio se cerró a mediados de enero, el dato trascendió recién ayer. En ese contexto, desde la municipalidad dijeron que se trata de una deuda histórica que Supercanal mantenía con la comuna desde enero de 2015 cuando la gestión estaba a cargo de Ana María López. Así, explicaron que la ex jefa del Ejecutivo no reclamó a la compañía el pago del alquiler por el uso de 1.630 postes del alumbrado público y, de esa forma, se generó una abultada deuda que recién se pudo recuperar este año. No obstante, luego de mantener arduas negociaciones, el intendente Miodowsky logró que la situación se regularizara tras actualizar el monto y acordar el pago de las obligaciones en dos partes. Un pago único de 30 millones de pesos, mientras que los otros 30 millones serán devueltos en servicios mensuales (15 millones para conectividad y 15 millones de pesos en espacios de programación y publicidad en señales perteneciente a la empresa).

Con el dinero recuperado, el intendente señaló que parte estará destinado a realizar la refacción y el mejoramiento de dos importantes plazas. Una en el barrio Huazihul y la otra en el Stotac, ya "que los vecinos venían pidiendo desde hace mucho porque están muy venidas a bajo". El jefe comunal explicó que, en el caso del barrio Huazihul, se trata de un lugar muy amplio, cuyas obras comenzarán a partir del 1 de marzo. Entre las mejoras que se llevarán a cabo, el jefe comunal destacó que se realizará "la instalación de una cisterna, un playón polideportivo y artefactos de juegos para niños. También tendrá iluminación LED y una pista de salud". Así, indicó que otra de las obras que se hará con parte de ese dinero será la puesta a punto del portal de ingreso al departamento, que está ubicado en la intersección de calle Comandante Cabot y Paula Albarracín de Sarmiento.

Por otro lado, Miodowsky señaló que con el 50 por ciento restante, la empresa devolverá el monto en servicios de conectividad y de internet. Así, desde la municipalidad indicaron que se acordó la instalación de redes de internet en 15 lugares públicos del municipio. En ese marco, comentaron que esos trabajos se llevarán a cabo tras una evaluación que harán en la comuna. En es sentido, el intendente comentó que, a partir de que lo establezcan, "vamos a poder tener conectividad gratuita en campings, edificios municipales y algunas comunas en las que no teníamos" hasta el momento. Entre los lugares que mencionó que contarán con ese beneficio están el Camping Municipal de Rivadavia y el Pinar. Según la ordenanza municipal, el acuerdo tendrá una vigencia desde el "29 de diciembre de 2023 hasta el 29 de diciembre de 2024", además de establecer la posibilidad de "renovación automática por periodos de un año".

Destino

30 Millones de pesos recibirá el municipio de Supercanal y lo invertirá en obras. La empresa pagará otros 30 millones con servicios.

Trabajo

Desde que asumió como intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky viene realizando mejoramiento de la infraestructura en el departamento. Desde la semana pasada, está en ejecución la construcción de cordón cuneta de la calle Comandante Cabot, a la altura de ex San Miguel.

Servicio

15 Son los lugares públicos que contarán con Internet gratuito tras el acuerdo que el municipio llegó con la empresa de telecomunicaciones.

Convivencia

El acuerdo entre la municipalidad de Rivadavia y la empresa Supercanal se plasmó en una ordenanza y no es la primera que se aprueba por unanimidad en el Concejo Deliberante en la gestión del intendente Sergio Miodowsky, lo que da señales de la armonía entre los miembros y el jefe comunal. A mediados de enero, el Legislativo había dado el OK a una medida que dispone implementar la publicación del Boletín Oficial Electrónico para dar a conocer contratos y licitaciones en la página web del municipio.

En ese marco, la buena predisposición de los ediles con las propuestas elevadas del actual jefe del Ejecutivo antecede al actual concejo, ya que se dio en el tramo final de la gestión del exintendente Fabián Martín. En diciembre, antes de asumir Miodowsky, quedó aprobado el presupuesto 2024, el cual había sido presentado por su secretario de Hacienda, Mario García. En esa hoja de ruta se contempló un incremento del 171,5% con respecto a 2023.