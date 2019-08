Después de generar comentarios de todo tipo, críticas y de tener repercusión en medios de la provincia y a nivel nacional, el titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en San Juan, Ernesto “Tito” García, salió a pedir disculpas. Tras las PASO, el funcionario macrista había afirmado por ejemplo que como a los kirchneristas "no les des cloacas, les gusta la mierda".

“No tengo más que palabras de arrepentimiento y disculpas a todos los ciudadanos por mi exabrupto después de las elecciones. Mis palabras no fueron acordes al cargo de un funcionario público”, afirmó en la mañana de este lunes García, a través de su cuenta de Facebook.

Sumado a eso, borró la publicación que había hecho inicialmente. En la misma, García había sostenido que a los kirchneristas "no les des cloacas, les gusta la mierda", "no les des seguridad, les gustan los chorros", "no les des a Bullrich, les gusta la merca", "no les des educación, les gusta comerse las eses" y "no les des futuro, les gusta el pasado".

Y cerró la publicación con una foto propia y varios tags de aliento para Juntos por el Cambio, de cara a las generales de octubre. En cuestión de minutos, recibió una gran cantidad de comentarios de sus seguidores, quienes se mostraron a favor y en contra de sus polémicos dichos.