La jueza Mabel Moya, del Segundo de Instrucción, envió la semana pasada a la Cámara Penal el expediente en el que un excobrador de la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Alberto Antonio Cortes, está acusado de quedarse con el dinero de la afiliación y cuotas de 40 personas. De esa forma, a seis años de la denuncia, la causa fue elevada a juicio, el cual se desarrollaría, con suerte, el año que viene. El caso forma parte de la auditoría que realizó la gestión de Omar Cerezo apenas asumió la conducción de la entidad en ese entonces. La investigación interna también había arrojado otra defraudación contra la Mutual, la cual fue, según la acusación, llevada adelante por el expresidente Rubén Esteban Castro y el extesorero Oscar Roberto Bazán. Como una característica de los expedientes por estafas bajo el viejo sistema penal (inquisitivo mixto), la tramitación judicial de esta última causa demoró cinco años y también se encuentra en estado de realizar el debate.

El imputado en el segundo expediente es Cortes, quien había trabajado como cobrador de la Mutual hasta noviembre de 2014. La maniobra, según la denuncia, consistía en que el acusado no rendía lo que les cobraba a los socios adherentes, que abonaban, en ese entonces, 2.500 pesos de inscripción por grupo familiar y después 250 pesos por mes. Dicho de otro modo, lo acusan de expedir carnet de afiliados adherentes sin autorización a distintas personas, cobrarles la cuota por gozar del camping que la entidad tiene en Pocito y no rendir el dinero. Eso fue hasta octubre, cuando ganó las elecciones una nueva comisión que empezó a investigar las irregularidades de la anterior gestión. Las sospechas se desataron cuando la gente empezó a llegar a la sede de la calle San Luis a pagar la cuota, porque Cortes había dejado de ir a cobrar con el cambio de conducción, se encontraron con personas que tenían carnés y hasta recibos que les daba el excobrador. Según la denuncia, fueron unos 40 casos de afiliaciones indebidas y el acusado se hizo de unos 100 mil pesos en forma ilegal.

La investigación judicial se llevó a cabo en el Segundo Juzgado de Instrucción, desde donde salió el procesamiento contra Cortes. Según fuentes calificadas, hubo una apelación, pero la Cámara confirmó la resolución en su contra y el expediente bajó al tribunal de origen, el cual elevó la causa para que se lleve adelante el juicio.

La Mutual de la UNSJ venía complicada económicamente desde la gestión de Castro, al punto de que se encontraba fuertemente endeudada, por lo que sus directivos recurrían a mesas de dinero para intentar salir de una grave situación financiera, aunque luego debían pagar comisiones exorbitantes. Para obtener fondos, entregaban cheques al portador para hacerlos circular con otras personas físicas o jurídicas, que se convertían en acreedores de la institución.

LA CAUSA PRINCIPAL

Según las fuentes, el expresidente Castro y el extesorero Bazán profundizaron los desmanes financieros de la Mutual entre julio de 2013 a junio de 2014. Para solventar los gastos operativos, los exdirectivos recurrían a particulares para que aportaran recursos y, a cambio, les entregaban cheques de pago diferido con intereses. Así, la cifra llegó a 1.400.000 pesos en documentos librados sin respaldo.

El libramiento de cheques no fue lo único, ya que la Mutual recibió un subsidio por 564.942 pesos para la construcción de cuatro cabañas en el camping. Pero las autoridades sólo destinaron 235.000 pesos para la obra, mientras que el resto no sólo no fue rendido, sino que fue a parar a las cuentas generales.

Últimos desmanejos

Caso Tellechea

La Mutual de la UNSJ también cobró relevancia porque sus exdirectivos Luis Moyano, Miguel Del Castillo, Eduardo Oro y Luis Alonso están procesados por la desaparición del ingeniero Raúl Tellechea. Los acusados, y otros seis imputados, enfrentarán el juicio en la Justicia Federal.