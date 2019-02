Hace seis años, el municipio de Iglesia expropió un terreno de ocho hectáreas para la construcción del nuevo Hospital de Rodeo, pero en el ingreso sorpresivamente quedaron unos lotes en los que viven familias que no pudieron pasar a manos de la comuna, sumado a que al menos de una de ellas tenía problemas de titularidad. Eso llevó a la demora de la obra, por lo que la gestión uñaquista cortó por lo sano. Como el IPV había comprado tres inmuebles en una zona cercana para hacer casas, en el Gobierno decidieron que los cediera para que allí se levante el moderno centro de salud. En la Dirección de Arquitectura apuntan a que la licitación se lleve a cabo entre marzo y abril para que el comienzo de la edificación sea en el segundo semestre de este año. A todo esto, el IPV no se quedó sin nada, ya que construirá barrios en el viejo predio en el que iba a estar enclavado el nosocomio.



El avance en la construcción del hospital iglesiano es una idea fija del gobernador Sergio Uñac, que viene destinando fondos del presupuesto para la construcción de centros de salud (Ver recuadro). El objetivo es que los habitantes de los departamentos alejados cuenten con un lugar cómodo, amplio y con la mayor cantidad de servicios para la atención de enfermedades y problemas primarios. En ese marco, se trata de una política de descentralización, para que los grandes hospitales, el Rawson y el Marcial Quiroga, sólo reciban pacientes que requieran de atención de alta complejidad.



El actual hospital de Rodeo ha quedado absolutamente colapsado, según reconoció la ministra de Salud, Alejandra Venerando, por lo que destacó que el nuevo servirá para una mejor atención principalmente de los iglesianos, de aquellos que tienen casa los fines de semana y los turistas. Además, es clave un centro sanitario ante la futura construcción del Túnel de Agua Negra, que aumentará la circulación de personas.



El director de Arquitectura, Marcelo Yornet, explicó que están terminando con los trámites administrativos de traspaso de los terrenos y de la unificación de los tres inmuebles en donde estará enclavado el hospital. Tras ese paso, ingresará al circuito de licitación, con la idea que su construcción comience finalmente este año, señaló el ministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino. El plazo de ejecución demandará al menos dos años y si bien no hay un monto definido, ya que la licitación contemplará el proyecto y su edificación, Yornet calculó que estará en el orden de los 250 millones de pesos. Por otro lado, la obra demandará entre 100 y 200 personas para el trabajo. Además, su construcción requerirá materiales e insumos, como ladrillones, cemento, hierro, áridos y demás elementos, por lo que será un aporte más para mover la rueda económica en la provincia en el marco de un contexto nacional de ajuste.



El nuevo centro de salud tendrá unos 5 mil metros cuadrados y, según Venerando, contará con una "importante" sala de espera, 10 consultorios, habrá más espacios para las especialidades como otorrinolaringología, oftalmología, kinesiología, odontología, fonoaudiología, un laboratorio adecuado, sala de internación de adultos, clínica médica para mujer y hombre y pediatría. "Habrá más camas y baños especiales para el público, para el personal y para discapacitados", resaltó la ministra de Salud, quien agregó que habrá "consultorio para cirugías menores, una urgencia adecuada y se producirá aumento de personal", aunque no detalló la cantidad.

Centros sanitarios

La gestión uñaquista viene financiando centros de salud como el de Angaco, el de 25 de Mayo y Jáchal (foto). La construcción de este último ya supera el 50% de avance, según dieron a conocer desde Salud Pública. La obra gruesa está prácticamente finalizada e incluso desde calle Maradona ya se observa el imponente salón de usos múltiples y la capilla propia del nuevo centro asistencial. El sistema de ventilación, que incluye la calefacción, está terminado y desde el obrador están próximos a comenzar la colocación de pisos y arrancar con detalles de fino. El edificio principal abarca más de 9 mil metros cubiertos y tendrá capacidad para 96 internados, dos quirófanos y dos salas de parto. Las casas para los médicos están en los últimos detalles.

Mano de obra

200 Es la cantidad pico de trabajadores que requerirá la construcción del hospital de Rodeo, según señaló el director de Arquitectura, Marcelo Yornet.

Financiamiento

El financiamiento del hospital de Rodeo será a través del fideicomiso minero que se nutre de aportes de la explotación del proyecto minero Veladero. El mecanismo se puso en marcha en la gestión pasada y el Gobierno continuó con el sistema. Dicho fondo está destinado a obras que son aprobadas por una comisión especial.