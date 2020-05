El Gobierno provincial sacudió el tablero este miércoles en la mañana cuando anunció que suspenderá la aplicación de los aumentos previstos para mayo y julio para los empleados estatales. La medida tiene un fuerte impacto en los casi 40.000 agentes que tiene la administración pública local.

Pero lejos de salir a criticar la medida, tres gremios fuertes locales dijeron a este diario que "entienden" la decisión dentro de este marco que instauró en la provincia, el país y el mundo la pandemia

Poniendo blanco sobre negro, de los 13,5% acordado entre el Gobierno y los gremios estatales, sólo llegará al bolsillo de los trabajadores el 5,5% que se aplicó en el mes de abril y queda al margen el resto, que estaba previsto que impacte en los recibos de mayo y julio.

DIARIO DE CUYO consultó a UPCN, UDAP y ATSA sobre esta medida:

-José 'Pepe' Villa - UPCN

"Es entendible, la situación del país es tremenda y la provincia tiene lo suyo. No se recaudó nada en marzo y poco en abril, la coparticipación se redujo muchísimo. Lo que no me cierra es lo del fondo anticíclico, tendrán que salir a explicar qu{e se hace con esa plata. Todos van a acudir al Gobierno, desde el más chico al más grande, por eso se entiende. Veremos si nos reunimos en julio o agosto y vemos que pasa".

-Luis Lucero - UDAP

"El Gobierno provincial lo hace en el marco de sus poderes, el peor escenario es una pandemia o una guerra, y nos estamos enfrentando a uno de ellos. A nadie le gusta que le recorten, este es el mal menor, porque se posterga y no se deroga. Sentimos que va a haber molestia, pero hay que entender que de 24 provincias , no menos de 20 tiene el sueldo de 2019 y en muchas no se está pagando el sueldo a tiempo. Lo que sí le pedimos al Gobierno provincial que explique por qué ajusta con el sueldo de los trabajadores".

-Alfredo Duarte - ATSA

"En esta situación hay que tener actitudes solidarias, es muy grave lo que pasa en todo el país. Pero el personal de la salud que se quede tranquilo porque va a recibir un bono de 10.000 pesos en 2 cuotas, hasta ayer lo hablamos con las autoridades. Para nosotros esta plata impacta más que el 3,5%".