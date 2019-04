Los partidos Nueva Izquierda, Compromiso Social y Fe se encuentran en riesgo de perder su personería jurídico política debido a que no llegan a los 2.228 afiliados que exige la ley, informaron fuentes judiciales. Los representantes de las agrupaciones ya fueron notificadas de la situación y tienen tiempo hasta junio para alcanzar al menos el mínimo establecido. Si no lo hacen, serán dados de baja.



De los tres partidos, la Nueva Izquierda compite con sus candidatos en las elecciones provinciales. En el Tribunal Electoral local dijeron que la fuerza política puede transitar el comicio, ya que no han sido notificados desde la Secretaría Electoral del Juzgado Federal Nº1 de que le hayan dado de baja, cosa que no sucede debido al plazo con el que cuentan para regularizar su situación. Eso sí, tanto la Nueva Izquierda como Fe y Compromiso Social deben cumplir con el piso de afiliados para poder ser de la partida o jugar dentro de alianzas en las legislativas nacionales de agosto y octubre.



Los partidos políticos de distrito nacional en San Juan deben tener 2.228 afiliados.