El ministro de Educación, Nicolás Trotta, sostuvo hoy que el oficialismo no tuvo "el resultado esperado" en las PASO de este domingo, pero aseguró que el Gobierno tiene la capacidad "de revertir situaciones" para cambiarlo en las elecciones generales del 14 de noviembre, redoblando los esfuerzos para apostar "a la construcción de expectativas".



"La sociedad se ha expresado y, para nosotros, como Gobierno, implica redoblar todo el esfuerzo y persuadir a la sociedad del camino recorrido, para revertir una elección que no solo nos golpeó en la provincia de Buenos Aires sino en muchas jurisdicciones donde tenemos la capacidad de revertir situaciones para en noviembre tener un resultado electoral distinto al que tuvimos", afirmó en diálogo con El Destape Radio.



Trotta dijo que no fue "el resultado esperado", pero que ha sido un año y medio muy difícil en el marco de la pandemia, "que ha implicado que todos transitemos situaciones de enorme complejidad" en una Argentina "que venía trastabillando".



"La situación económica ha sido compleja previo a la pandemia, que ha sido un enorme desafío. De cara a los próximos 60 días, la sociedad quiere observar lo que es un proceso de recuperación económica", apuntó.



En este sentido, agregó que hay que "dar respuesta a todos los sectores sociales" y sostuvo que imaginan "un noviembre con una situación económica mejor que en septiembre" y una realidad sanitaria consolidada.



"Eso nos da un horizonte no solo de poner en valor lo que se hizo, sino en contarle a la sociedad lo que queremos a hacer de cara al futuro porque los procesos electorales se vinculan a la construcción de expectativas", subrayó.



El ministro destacó que depende del Frente de Todos revertir la situación tras los resultados de las PASO, pero que no se trata de "un escenario sencillo" y es necesario "trabajar fuertemente en el distrito mas importante en términos poblacionales" que es la provincia de Buenos Aires, sin perder de foco la mirada federal.



"En los momentos difíciles hay que doblar el compromiso, el esfuerzo de cara de lo que tiene que ser una construcción federal porque tenemos la necesidad de recuperar muchas de las jurisdicciones que tradicionalmente acompañan a nuestro frente", concluyó el ministro.