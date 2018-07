Si bien el viernes no se dio a conocer qué consorcios de empresas siguen en carrera para la construcción del Túnel de Agua Negra, el proceso de licitación de la megaobra avanza a paso firme. Así lo indicó el ministro de Infraestructura y miembro del Consejo de Administración de la Entidad Binacional Túnel de Agua Negra (Ebitan), Julio Ortiz Andino, al explicar que el motivo por el que no se informó qué grupos de compañías atravesaron el proceso de precalificación fue porque el pliego de licitación no está terminado y es pieza clave en la instancia siguiente, en la que los que competirán para ejecutar los trabajos deberán tener ese documento y hacer una propuesta técnica y otra económica.



Para concluir el pliego, una comisión especial de la Ebitan se reunirá en el corto plazo con nuevos integrantes producto del cambio de autoridades del gobierno trasandino. Una vez que los funcionarios estén designados y la comisión se confirme, el cuerpo tendrá 60 días para finalizar el pliego, por lo que recién después de ese plazo se dará a conocer cuántos de los 10 consorcios que mostraron su interés para ejecutar la obra estarán en la competencia.

El BID confirmó 1.500 millones de dólares para la obra.

Es más, sobre el tema, el subsecretario de Obras Públicas de Chile, Lucas Palacios, manifestó al diario trasandino El Día que "anunciarlas implica ciertas responsabilidades legales con las empresas y no tiene ningún sentido hacerlo sino hasta que tengamos ya el proceso andando", haciendo referencia al pliego de licitación.



Por su parte, el funcionario uñaquista manifestó que "la precalificación está resuelta, está aprobada por Ebitan y tiene la no objeción del BID. Lo único que no hemos hecho es no darlo a conocer hasta no tener el documento listo". Además destacó que se trata de una obra que "tiene un proyecto optimizado, con estudios geológicos concretos que no se ha hecho a la ligera y tiene todos los análisis que requiere".



De hecho, según trascendió, las consultoras que han participado para la confección de ese proyecto son de las más importantes del mundo en materia de túneles, por lo que en el corto plazo (se espera que sea en agosto) lleguen para mantener una reunión con los miembros de la Ebitan y para que los nuevos miembros del vecino país que integran la entidad puedan evacuar todas las dudas que tengan.



Según Ortiz Andino, la reunión "fue muy positiva. Nos hemos visto la cara con los nuevos y han tomado nota de todo. Se conformó un cronograma de trabajo central para avanzar".