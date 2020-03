Sin nombrarla, pero haciendo referencia a la gestión anterior, el secretario General de UDAP, Luis Lucero, disparó contra Graciela López por la falta de documentación presentada en su momento ante la Anses, lo que generó un déficit de cerca de 60 millones de pesos en las arcas gremiales por el aporte que hacen unos 4 mil jubilados al coseguro. Según el sindicalista, el rojo en las cuentas perjudica la cobertura sanitaria por fuera de la obra social y el funcionamiento de la farmacia. Por eso, la entidad intimó a cada uno de los afiliados activos o pasivos de UDAP a que en los próximos 20 días se pongan al día con las deudas que tuvieren, de lo contrario, les suspenderán el servicio y les iniciarán acciones judiciales para el cobro. Por otro lado, indicó que, hasta el momento, existe "una posible irregularidad administrativa" por parte de su antecesora, la que será confirmada con el balance 2018, por lo que no descartó iniciar acciones legales.

El conflicto con el coseguro de UDAP no es nuevo y tampoco el quiebre en la relación entre el actual titular de UDAP y quién ocupaba el mismo cargo hasta mediados del año pasado. Ahora, la situación pasó a otro nivel, ya que Lucero apuntó a una falla administrativa que perjudicó a la institución en unos 60 millones de pesos. A principio de 2019, varias entidades médicas cortaron el servicio de atención a afiliados de UDAP porque la entidad gremial contrajo deudas millonarias con las prestadoras locales (ver Antecedente). En el caso de la fractura de la relación entre las autoridades, quedó en evidencia con el cambio de gestión, en julio del año pasado.

La crítica situación del coseguro de UDAP quedó plasmada en una solicitada que el gremio publicó ayer en DIARIO DE CUYO. En el documento, Lucero indicó que tres de cada cuatro jubilados "siguen adeudando sumas importantes" al coseguro, por lo que desde ayer "se suspenden todos los servicios a los afiliados que adeuden cuotas", hasta que salden su compromiso. Según indicó el secretario General, el rojo comenzó a gestarse desde agosto de 2018, en la gestión de López. El inconveniente surgió "por la falta de información por parte del gremio a la Anses, que congeló el descuento del coseguro a los afilados jubilados en 900 pesos", cuando la quita en los recibos debió ser de 1.690 pesos, valor que hoy paga un afiliado activo por coseguro. Según Lucero, la diferencia de 790 pesos debe ser pagada por cada jubilado en el gremio y "el problema es que no lo pagan". Así, expresó que "hoy tenemos unas 4.000 personas que adeudan, a 790 pesos cada una, por los 19 meses desde agosto de 2018, la cifra alcanza los 60 millones de pesos". Si bien representa una suma abultada, Lucero indicó que se ha ido conteniendo con ahorros por parte de la institución, pero hoy el problema "es gravísimo", indicó.

Sobre la falta de documentos no entregados por la gestión anterior a la Anses, el titular de UDAP dijo que "llama la atención que (López) no haya presentado los balances desde 2016 en tiempo y forma. Por eso creemos que hay una posible irregularidad administrativa". Además, indicó que, hacia adelante, el problema se puede solucionar con la presentación del balance 2018 y 2019 para que la Anses aumente el descuento de 900 pesos a 1.690 pesos, "lo que me va a permitir percibir 3,5 millones de pesos por mes". Pero el problema es que "a esta altura del partido, los señores contadores no se dignan a entregarme el balance". Lucero señaló a dos profesionales de la institución por no cumplir con la entrega del documento, dejó entrever que buscan perjudicarlo y que responden a López, ya que "vienen de la gestión anterior", resaltó.

Diferencia

790 Son los pesos que deben pagar de más los jubilados de UDAP sobre lo que les descuenta Anses por el coseguro.

ANTECEDENTE

En febrero de 2019, las entidades médicas El Castaño, Cimac, Sanatorio Argentino e Instituto Médico, que integran Asociación Médica Sarmiento, suspendieron los servicios de atención para los afiliados de UDAP. La baja se debió porque el gremio contrajo una deuda, que si bien pagó con cheques, no cubrió los intereses generados, lo que alcanzaban los 310 mil pesos. Por otro lado, hubo un reclamo del Colegio Médico porque el gremio había generado una deuda de 1.136.000 pesos, equivalentes a tres meses del servicio.

Tras la publicación de la baja por parte de DIARIO DE CUYO, la extitular del gremio, Graciela López, inició las tratativas para sanear el rojo, lo que ocurrió a fines de ese mes, por lo que el servicio de cobertura médica por fuera de la obra social se retomó.

Ahora, Lucero indicó que el coseguro está en funciones, pero que buscan solucionarlo definitivamente.

Por otro lado, indicó que "con López no he hablado y tampoco me interesa hacerlo".