El gremio docente UDAP, el más representativo de la provincia, está en vías de saldar las deudas que mantenía desde el año pasado con dos entidades que nuclean a sanatorios. El saldo en rojo con una de ellas había originado la baja del coseguro para los afiliados del sindicato, un servicio que sirve para cubrir prestaciones que no están contempladas por la obra social. Según sostuvo ayer la titular del gremio, Graciela López, el coseguro gremial "nunca dejó de existir y nunca tuvimos un inconveniente con la prestación del servicio". La frase no coincide con lo que aseguraron desde la Asociación Médica Sarmiento, cuyo presidente, Daniel Morales, había indicado a este medio que el coseguro de UDAP estaba suspendido por una deuda acumulada. Una situación similar había ocurrido con el Colegio Médico, desde donde manifestaron que existía un atraso de tres meses en los pagos, por un monto total de 1.136.000 pesos, pero que iban a agotar la instancia de diálogo.



Pese a las diferencias, ambas partes indicaron que el tema está en vías de solución. Primero, Morales sostuvo que el tema "está prácticamente arreglado. Mantuvimos una reunión el lunes y se llegó a una solución". Mientras que Mario Penizzotto, del Colegio Médico, indicó que ayer tenía prevista una reunión para tratar de llegar a un acuerdo y que si no lo lograban, la entidad ya estaba en condiciones de dar de baja el servicio, algo que esperaba que no ocurriera.



Las partes coincidieron que la abultada deuda, casi un millón y medio de pesos, se originó por al alza de precios del año pasado y desde el gremio explicaron que "el coseguro se mantuvo en el mismo valor".



Por otro lado, el sindicato definió ayer la integración de la Junta Electoral para encarar el proceso de este año, ya que el mandato de la conducción finaliza el 15 de junio. En 2018, López se jubiló y como tal, no puede aspirar a un nuevo mandato.