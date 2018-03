UDAP y UDA decidieron convocar a un nuevo paro para mañana y sumará el tercer día de protesta desde el inicio del ciclo lectivo de este año. Es por 24 horas, en todos los niveles y modalidades, y sin asistencia a los lugares de trabajo.

Luis Lucero, secretario adjunto de UDAP, confirmó a DIARIO DE CUYO que se determinó seguir con las directivas de CTERA y en sintonía con muchos movimientos sociales que mañana marcharán por el Día Internacional de la Mujer.

Por su parte, desde UDA dijeron a través de un comunicado que "desde el sindicato adherimos y acompañamos los reclamos de todas las mujeres del mundo. Basta de femicidios, basta de violencia, de maltrato y de abusos hacia las mujeres. Desde UDA le decimos 'NO' a la trata y la explotación sexual. Le decimos 'NO' a las diferencias salariales y a los “techos de cristal” que todavía hoy siguen existiendo. No a la discriminación y la desigualdad en todas sus formas".

La igualdad de género es un reclamo que tenemos que exigir la sociedad toda en su conjunto.

El nuevo paro se da después de la polémica por el porcentaje de acatamiento al paro del día lunes. En Educación dicen que el acatamiento osciló entre el 3 y 4%, mientras el gremio sostiene que fue del 60%.