Comienzo. En febrero de 2018, la Escuela de Ciencias de la Salud dio inicio a sus actividades, con el ingreso a enfermería.

Tras una espera de dos meses, la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación aprobó los cambios que las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) le aplicaron al estatuto. Así, se confirmó que la Escuela de Ciencias de la Salud estará incorporada en los comicios del año que viene, en los que elegirá a su director y su vice más ocho miembros del Consejo Directivo. No son las únicas autoridades que se definirán, ya que también se sumarán integrantes al Consejo Superior. De esa manera, se incrementará un 10,34 por ciento la cantidad de plazas que estarán en disputa, dado que se pasará de 116 puestos en juego a 128 contando el Rectorado y las facultades. Las elecciones en la UNSJ serán en junio, por lo que en marzo comenzará a correr el cronograma electoral.

Las modificaciones para sumar a Ciencias de la Salud a la política universitaria se aprobaron contra reloj a principio de julio, con el temor de que Nación demorara su OK, ya que procesos anteriores habían demandado un año. De no haberse dado la aprobación nacional, las autoridades universitarias habrían corrido el riesgo de faltar a su compromiso de incluir a la flamante escuela y tal incumplimiento podría haber recaído en la Justicia. Al final, la resolución fue exprés y en dos meses fue publicada en el Boletín Oficial de la Nación. Así, el rector Oscar Nasisi destacó que solicitará la creación de una comisión especial para que se comience a trabajar en la confección del cronograma electoral de 2020. Las elecciones serán clave, ya que Nasisi no puede repetir en su cargo y ya hay varios interesados en competir.

Pasar de ser escuela universitaria a facultad

Según el rector, las modificaciones aprobadas "no representarán un desembolso extra para la UNSJ, ya que todos los cargos del Consejo son honoríficos". A los 36 miembros que tiene ahora el órgano rector de la casa de altos estudios se suman tres integrantes: el director de Ciencias de la Salud, un representante del estamento docente de esa institución y un alumno. Por otro lado, en los comicios también se deberán elegir las autoridades de la nueva escuela. En el caso del director, se trata de un puesto apetecible, dado que tiene una remuneración equivalente al de un secretario de la UNSJ. Fuentes calificadas indicaron que hoy ese sueldo es de unos 60 mil pesos como base, sin contar antigüedad y un adicional por título. La directora normalizadora de la institución, Ana Naranjo, indicó que tiene intenciones de competir en las elecciones.

Por su parte, cada facultad de la UNSJ cuenta con un decano, un vice y 16 miembros del Consejo Directivo. La Escuela de la Salud, al ser de menor rango que una facultad, tendrá la mitad de miembros en el Directivo.

Por otro lado, Nasisi dijo que el actual estatuto "permite acomodarse al convenio colectivo de trabajo con la carrera docente", lo que era una deuda pendiente.