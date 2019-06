En carrera. Mónica Coca pasó por el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento y dijo que quiere ser rectora de la UNSJ y para ello está construyendo un espacio para poder competir.



Es la número dos de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y hace ya un tiempo le dijo al rector Oscar Nasisi, a quien viene acompañando desde 2012, que le gustaría ser su sucesora. Sin embargo, la vice Mónica Coca recibió como respuesta del mandamás de la casa de altos estudios que no iba a apoyar a nadie para las elecciones del año que viene. Con cautela, reconoció el alejamiento entre ambos e indicó que "puede ser" que se haya producido luego de que blanqueara sus intenciones. Inclusive, explicó que el hecho de no recibir el respaldo de quien tiene las riendas de la institución "por definición, puede provocar una distancia", que se sintió defraudada y que le "dolió" que Nasisi desplazara a dos secretarias del Rectorado de su confianza.

Coca pasó ayer por el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento y dio pinceladas del escenario universitario. Lo cierto es que, según distintas fuentes de la institución, el vacío que existe entre las dos máximas autoridades es grande. El distanciamiento quedó más en evidencia cuando Nasisi echó a la secretaria de Comunicación, Mariela Miranda, y a la de Posgrado, Adela Cattapán, quienes habían llegado al Rectorado de la mano de la vice. La disputa entre ambos también se vio reflejada en la competencia que mantuvieron agrupaciones de alumnos por el control de los Centros de Estudiantes de las facultades. Creando, ligada a Coca, se impuso en los de Ciencias Sociales y Exactas mientras que Ideas, que juega con el rector, conquistó los de Ingeniería y Arquitectura, además de arrebatarle a Creando el Centro de Estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Salud.

Coca ha acompañado la gestión de Nasisi y ante la consulta de si no se sintió defraudada por no tener un gesto de respaldo, resaltó que "obviamente me tiene que defraudar si lo analizamos desde el lugar que no soy una mujer de la política". Además, resaltó que "a lo largo de casi ocho años de ejercicio en conjunto no hemos compartido todos los puntos de vista y, quizás, se ha hecho más evidente ahora".

En ese marco, Coca remarcó que "nuestro sistema de ejercicio de poder dentro del sistema universitario argentino implica que tenemos un rector que toma y tiene la totalidad de las funciones. Lo que ha hecho Nasisi es ejecutar sus facultades. Los vicerrectores y los vicedecanos no tienen funciones establecidas en estatutos. Eso es algo que por supuesto no acompaño y que siempre señalo como necesario de modificar. No tiene sentido que tengamos cargos de vice solamente para reemplazar al titular si por algún caso no está presente o se tiene que retirar". Así, destacó que Nasisi "es una persona que toma sus decisiones de las que se hace cargo muy personalmente. Puede consultar, pero la palabra final es de él".

La vice también habló de política partidaria y dijo que "he reconocido muchísimas propuestas y proyectos del kirchnerismo como muy beneficiosos y positivos". Desde el punto de vista univeristario, destacó que "comulgo con una posición kirchnerista frente a lo que es la univesidad nacional argentina. Ninguna universidad que haya tenido las ventanillas que hemos tenido durante el gobierno kirchnerista puede negarse a eso. Crecimos más en el gobierno anterior que en este". Y sí aclaró con respecto a la corrupción de la gestión K que "todo lo que tenga que ver o lo que esté despertando dudas con respecto a la legitimidad o no del uso de los recursos tiene que ser investigado a fondo".

Además, indicó que votará la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández y manifestó que el presidente Mauricio Macri "ha defraudado mucho", cuya gestión tiene una mirada diferente sobre las universidades.

Sesión extraordinaria

El próximo viernes se llevará a cabo la sesión extraordinaria de la Asamblea Universitaria en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura para la reforma del estatuto. El tema central a debatir es el reconocimiento de sus derechos políticos a los miembros de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud y su incorporación al máximo órgano de la casa de altos estudios.

En la última reunión se expuso la necesidad de sumar a dos miembros de dicha escuela para que tengan participación. De esta manera, se agregarán el director y un representante del estamento docente al Consejo Superior, por lo que sus integrantes pasarán a un total de 38.

Debido a que se especulaba que el trámite de la reforma del estatuto iba a demorar cerca de un año se habló de la posibilidad de una prórroga de los mandatos de todas las autoridades, pero Nasisi lo descartó.

DECLARACIONES

MÓNICA COCA Vicerrectora de la UNSJ