Cerca del cierre de la campaña electoral, el candidato a rector por el espacio Universidad Activa, Jorge Cocinero, se refirió con dureza hacia sus contrincantes. El actual secretario de Obras de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) destacó que todos sus rivales "están atados a un partido político", por lo que deberán rendir cuentas una vez finalizado el comicio. Por eso, sostuvo que "no son independientes", por lo que "tienen compromisos asumidos a los que tienen que responder". Cocinero manifestó que Roberto Gómez, de Somos la UNSJ; Tadeo Berenguer, de Vamos UNSJ; y Emilio Fernández, de Encuentro Universitario, responden al justicialismo; mientras que Rosa Garbarino tiene el apoyo de la Cruzada Renovadora, partido con el que llegó a ocupar el cargo de ministra de Educación en el gobierno de la Alianza. Además, a cada uno de ellos se refirió con duras definiciones. Sobre Gómez dijo que cumplió un ciclo, que Garbarino copia ideas y propuestas, que Berenguer tiene dependencia política y que Fernández no tiene proyectos claros.

Las declaraciones de Cocinero se dieron ayer en el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, y ocurrieron a sólo cinco días de que se produzca la elección de autoridades de la casa de altos estudios. Sobre el comicio, Cocinero se mostró confiado en que los cambios aplicados al protocolo, que habilita la votación por franja horaria y por terminación de DNI, serán aprobados por el Comité Covid-19 de la provincia y el sufragio del jueves se podrá llevar adelante.

Sobre el apoyo político de sus rivales, Cocinero indicó que "todos los otros candidatos están atados a un partido político", por lo que se diferenció al manifestar que "nunca participé de la vida política de ningún partido. Así que nadie me puede venir a señalar que estoy en un lugar o en otro. Por eso, nuestras decisiones las vamos a poder tomar sin ningún tipo de compromiso. Al otro día de la elección, no le tengo que rendir nada a ningún partido", disparó. El postulante remarcó que trabajará de manera institucional con el Gobierno.

Por otro lado, respondió los cuestionamientos que le había hecho Garbarino cuando sostuvo que, como secretario de Obras de la UNSJ, fue el responsable de las demoras en el edificio de la casa de altos estudios en Jáchal, Valles Cordilleranos, y la Escuela de Música. Cocinero dijo que "Garbarino habla producto del desconocimiento. En esas obras faltó gestión, no ejecución. No me corresponde a mí llevarlas adelante. Le corresponde al rector". De esa manera, también se despegó de Nasisi frente a las críticas de quienes sostienen que no tiene diferencias debido a que, hasta la fecha, integra el equipo de gestión de quien conduce los destinos de la UNSJ. El candidato respondió que "venimos de un espacio totalmente distinto al de Oscar Nasisi. Jamás hemos sido nasisistas. Si así fuera, podríamos haber sentido el acompañamiento por parte del rector, sentirnos integrados en ese espacio, cosa que jamás pasó. Quienes dicen esas cosas, lo que quieren es ensuciar".

También respondió los cuestionamientos por la falta de una mujer en su fórmula, representación femenina que sí se dio en el resto de las listas de los candidatos. Sobre ese punto, Cocinero dijo que su equipo está integrado por gran cantidad de mujeres, que ellas y hombres votaron porque Marcelo Bellini sea su compañero y que "en todas las unidades académicas presentamos fórmulas mixtas. Es más, en la Escuela de la Salud, nuestra lista es la única que está encabezada por dos mujeres".

A la espera del OK

Si bien las elecciones están previstas para el jueves, el protocolo debe tener el OK del Comité Covid de la provincia, que sugirió una votación por horarios y en la UNSJ lo hicieron opcional.