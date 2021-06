A días del 10 de junio, Sergio Uñac se refirió a la elección de autoridades de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Al ser consultado, el Gobernador se mostró prudente y resaltó que "seguro que va a haber muchas exigencias" por parte del Comité Covid-19 de la provincia ante el protocolo de votación. La frase se dio una jornada después de que el Consejo Superior de la casa de altos estudios aprobara el mecanismo para desarrollar el comicio y remitiera el documento al organismo sanitario. "Si el protocolo se cumple, el comicio se puede llevar a cabo de manera normal", resaltó el mandatario, aunque aclaró que lo va a determinar el Comité Covid-19. De acuerdo al padrón universitario, son casi 20 mil las personas que están habilitadas para sufragar la semana que viene.

Uñac no sólo se expresó sobre la posible votación, sino que también envió un mensaje muy claro a las autoridades de la Universidad. El mandatario expresó que "es un hecho que se tiene que llevar adelante con muchísimo cuidado. Eso es una realidad y lo sabe el rector, los decanos y los candidatos". En ese marco, mantuvo la cautela al indicar que "hay que ver qué es lo que han presentado ante el Comité Covid-19 de la provincia" y que "seguro que va a haber muchas exigencias".

La prudencia del Gobernador y la eventual exigencia apunta a que la provincia atraviesa el escenario más complejo desde el inicio de la pandemia y algunos miembros de la UNSJ sostienen que no sería adecuado realizar la elección en este ámbito. Incluso, en la reunión del Consejo Superior, consejeros se mostraron a favor de la suspensión, pero la postura no se trató porque no estaba incorporada en el orden del día. Desde el otro lado, hay sectores que sostienen que el comicio se debe llevar adelante porque los mandatos están prorrogados hace un año, cuando en 2020 se suspendió la votación por la incertidumbre generada por la pandemia, cuando la situación sanitaria no era, ni por asomo, tan dramática como la actual.

El máximo órgano de la casa de altos estudios aprobó el protocolo que elaboró la Junta Electoral y tiene que tener el OK final del Comité Covid de la provincia y de las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Otro punto que resta resolver es si los alumnos ingresantes podrán sufragar el mismo día que el resto de los estamentos (estudiantes regulares, docentes, no docentes y egresados) de la UNSJ para definir autoridades de los Centros de Estudiantes de cada facultad y los cargos de la Federación Universitaria. Ese punto se debatirá mañana, pero se abrió una puerta de diálogo para que los alumnos puedan tomar otro día de votación, ya que su incorporación podría poner en riesgo toda la elección, ya que no estaban contemplados.

De acuerdo al protocolo aprobado por el Consejo, "el personal afectado a la votación, deberá llevar durante el desarrollo de la jornada barbijo doble capa (con cobertura de nariz y boca) y máscara protectora de acetato/acrílico". Además, todos los electores deberán usar, obligatoriamente, doble barbijo. La Junta Electoral de la UNSJ trabajó con asesores externos, solicitó los planos de todas las facultades y dependencias universitarias para trazar los recorridos de circulación, la distancia entre mesas, fiscales y electores y el factor de ocupación en los respectivos lugares.

Lugares de votación

Los lugares elegidos por la Junta Electoral de la UNSJ son las cinco facultades (Ingeniería, Sociales, Exactas, Arquitectura y Filosofía), más las tres escuelas preuniversitarias, el edificio de Ciencias de la Salud y el Rectorado.

Urnas y mesas

De acuerdo a la cantidad de votantes que configuran los cuatro estamentos (alumnos, docentes, no docentes y egresados), la Junta Electoral definió que habrá un total de 112 urnas, distribuidas en 109 mesas. La cantidad de electores asciende a 19.928.

Rectorado, Decanatos y posibles balotajes



Tadeo Berenguer, Jorge Cocinero, Rosa Garbarino, Roberto Gómez y Emilio Fernández van por el Rectorado. Debido a la cantidad de listas, es un hecho que habrá balotaje. La Facultad de Sociales es la que tiene más candidatos a decanos, por lo que, también, va camino a segunda vuelta. Entre los postulantes se encuentran el actual decano Raúl García, Marcelo Lucero, José Luis Miolano y Leonardo Drazic. En Ingeniería se anotaron tres postulantes: Mario Fernández, Osvaldo Estévez y Miguel Garcés, por lo que el balotaje también es una posibilidad. El mismo escenario se repite en Arquitectura con Carlos Herrera, Alejandro Álvarez y Guillermo Velazco.

En Filosofía y en Ciencias Exactas hay solo dos listas. En la primera facultad compiten Myriam Arrabal y Eduardo Carelli; mientras que, en la segunda, la disputa es entre Rodolfo Bloch, quien busca repetir, y Mario Giménez.

En la Escuela de Ciencias de la Salud será la primera elección en la que se definirán autoridades. Al cierre de listas se presentaron tres candidatos: Ángel Pinto, Carina Pérez y Marcelo Chancay, por lo que también es una unidad en la que es posible una segunda vuelta entre quienes obtengan más votos.