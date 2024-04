Un tema que puertas adentro de la Universidad Nacional de San Juan era un secreto a voces llegará esta semana al Consejo Superior de la mano del excandidato a rector y consejero, Jorge Cocinero. ¿De qué se trata? La denuncia se basa en el supuesto ingreso en forma irregular de 166 personas en la categoría más baja, una especie de salvoconducto para meter gente

"Fue un atropello bastante grande que hemos tenido en el seno de nuestra universidad y en la comunidad", dijo Cocinero en Radio Sarmiento. Y agregó, "el único sistema que está permitido y que dice el convenio colectivo de trabajo, en una resolución específicamente armada, teniendo en cuenta el convenio colectivo de trabajo, es la resolución 15/18".

En el listado de ingresantes habría "compromisos" de algunas de las autoridades de la casa de altos estudios

"Está faltando por parte de la universidad que me entregue un documento y se hará la presentación formal ante el Consejo Superior para que justamente den explicaciones del por qué no se ha hecho con este sistema que es el único permitido que tiene y no éste que utilizaron donde ingresaron amigos, familiares y gente conocida del rector, de la vicerectora, de los secretarios y de la gente del gremio", explicó Cocinero.

Cocinero apuntó que el ingreso se produjo con solo el pedido de antecedentes y un curso de capacitación.