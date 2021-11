En la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) esperaban contar con el comedor del Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM) en agosto de 2019, pero lo cierto es que recién mañana las actuales autoridades recibirán la etapa final de la obra, el sector de la cocina, sobre el cual, encima, se tienen que hacer unos retoques. Por eso, el secretario de Bienestar Universitario, Lucas Molina, contó que ya le solicitó al rector Tadeo Berenguer que se inicie una auditoría para “conocer las causas que llevaron a esta demora. Si es por parte de la empresa o si hubo negligencia de la gestión del exsecretario de Obras, Jorge Cocinero, en el control de la ejecución”. Tras el pedido, es un hecho que el titular de la casa de estudios disparará la investigación interna y, en el caso de que detecten irregularidades, Molina aseguró que “seguiremos el camino que recomiende la auditoría”, con respecto a la consulta de si aplicarán una sanción o harán una denuncia o demanda contra la compañía o el exsecretario de Obras.

Cocinero estuvo al frente de la Secretaría de Obras de la UNSJ desde 2012, en el inicio de la conducción del hoy exrector Oscar Nasisi, hasta julio de este año. Además, fue candidato al máximo cargo universitario, pero cayó ante Berenguer y actualmente es miembro del Consejo Superior, en el que se está mostrando crítico hacia la actual administración.

El comedor depende de la Secretaría de Bienestar Universitario, que dirige Molina, quien contó que la segunda fase de la obra (el sector de la cocina) fue adjudicada el 27 de septiembre de 2018 a la empresa Obras Com SRL, con un presupuesto de 13.967.756 pesos. A partir del inicio de los trabajos, la compañía contaba con 210 días corridos (siete meses) para entregar el comedor.

Por eso, los números no cierran. Incluso, el secretario se tomó de una publicación de la página oficial de la UNSJ, en la que Cocinero comentaba avances de la obra y en la nota se hacía mención a que la etapa de la construcción de la cocina debería estar inaugurándose en agosto de 2019.

“El plazo está más que vencido. Incluso, el comedor debía estar entregado antes de la pandemia, situación que no debería ser motivo de la demora. Con la auditoría empezaremos a dilucidar las razones”, resaltó Molina. Además, remarcó que “el retraso es vergonzoso para la comunidad universitaria, es triste para los estudiantes que han necesitado el comedor. Es un tema preocupante”.

La obra consistió, en una primera etapa, en la construcción de un salón de 840 metros cuadrados, el cual se inauguró el 9 de octubre de 2014. La segunda fase comprendió la edificación de la cocina, el depósito, un ambiente para la refrigeración de alimentos, el sector de lavado, baños con duchas para el personal y una oficina administrativa. Según indicó Molina, la UNSJ ya ha desembolsado 20.235.486 pesos.

El funcionario destacó que “el lunes vamos a firmar un acta de recepción de la cocina y, a partir de ahí, comenzaremos a hacer la instalación del equipo, las bachas y las mesadas, entre otras cosas. Todavía quedan salvedades, como perforaciones para ventilación, aberturas por corregir. Son cuestiones salvables. Por eso, vamos a emplazar a la empresa para que pueda hacer las correcciones necesarias. Va a tener un plazo para arreglar las salvedades que se han detectado en la recorrida que hemos realizado con el actual secretario de Obras, Hugo Fernández. La compañía se ha comprometido a entregar el comedor en condiciones”.

En ese marco, Molina dijo que “queremos estar brindando el servicio para los alumnos en marzo del año que viene”.