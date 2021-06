Los jueces de la Cámara Federal de Mendoza levantaron ayer la suspensión de las elecciones en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), al resolver el fondo del conflicto y confirmar que los docentes regulares pueden votar por todos los cargos y ser candidatos, al igual que los profesores concursados. Con el aval judicial, el Consejo Superior estableció que la votación, en primera vuelta, será el próximo jueves, mientras que el balotaje se llevará a cabo el 1 de julio, instancia que, casi con seguridad, se producirá en la disputa por el Rectorado, debido a la cantidad de listas. Así, la asunción de las autoridades se realizará el 15 del mes que viene, por lo que habrá una nueva prórroga de mandatos, aunque con el límite de esa fecha.



La decisión de los magistrados trajo alivio a las autoridades de la UNSJ y a los distintos candidatos, ya que, si se restringía la participación política de los docentes regulares, se caían postulantes de diversas listas. Por ejemplo, hay cinco competidores por la conducción de distintas facultades bajo esa condición, sin contar los inscriptos para cargos de consejeros superiores y directivos en las unidades académicas. Además, se podría haber reducido un caudal electoral importantísimo para los candidatos, dado que son entre 1.000 y 1.200 regulares, cerca del 50 por ciento de los profesores habilitados para votar. Por otro lado, la sentencia ahora marca un horizonte de recambio, debido a que todas las autoridades venían con mandatos prorrogados desde el 10 de junio del año pasado, cuando el proceso electoral se suspendió por la pandemia del coronavirus, cuando el escenario sanitario no era tan dramático como el actual. Tal plazo de extensión ha producido un desgaste lógico, al punto de que, en el medio, el rector Oscar Nasisi fue condenado por el Tribunal Oral Federal a 3 años de prisión en suspenso por homicidio culposo debido a su responsabilidad en la muerte del alumno Fernando Reinoso, quien en 2010 recibió una descarga eléctrica en un aula de la Facultad de Ingeniería, de la que el funcionario era decano en ese entonces.



La disputa judicial la había planteado la consejera Mónica Morvillo, quien se opone a que los docentes regulares tuvieran los mismos derechos políticos que los concursados, ya que sostiene que tal medida va en contra de la ley de Educación Superior. La profesora jubilada había adelantado que, si recibía un fallo en contra, iba a acudir a la Corte Suprema de Justicia. Si finalmente lo hace, el Tribunal mendocino tiene que concederle el llamado recurso extraordinario y lo puede hacer con efectos suspensivos o no, es decir, frenar o no el comicio. Sin embargo, abogados y juristas sostienen que es casi imposible que la Cámara vuelva a suspender el proceso electoral, teniendo en cuenta que lo reactivó y resolvió la cuestión de fondo. Incluso, no le ven futuro a un eventual planteo para revertir la resolución, debido a que los derechos políticos de los docentes regulares fueron confirmados por instancias administrativas y, ahora, con una sentencia de la Justicia, sumado a que la elección ya estará consumada.



El fallo llevó la firma de los jueces mendocinos Juan Ignacio Pérez Curci, Manuel Pizarro y Alfredo Porras, quienes sentaron un precedente sobre el tema, tras la contestación que hicieron los abogados de la UNSJ (ver recuadro).



Luego de que se conociera su resultado, el Consejo Superior aprobó las fechas y, según fuentes universitarias, suspendió el efecto del artículo 200 del Estatuto Universitario, debido a que señala que la asunción de las autoridades será el 1 de julio, cosa que no sucederá por los vaivenes judiciales. La Junta Electoral había elaborado el protocolo de votación y había conseguido el OK del Comité Covid-19 de la provincia, luego de idas y vueltas (ver aparte). Ahora, tiene que definir detalles para reanudar el comicio suspendido el pasado 10 de junio.

Protocolo

Primer conflicto

La Junta Electoral de la UNSJ armó el protocolo de votación para docentes, no docentes, egresados y alumnos regulares, unas 20 mil personas. No contempló a los estudiantes ingresantes (unos 10 mil) que sufragan por Federación y Centros de Estudiantes.

Solución y planteos

Pese a la resistencia inicial, las agrupaciones estudiantiles aceptaron votar por los cargos de Federación y Centros en un día distinto al del resto de los estamentos. La Junta presentó el protocolo, pero tuvo fuertes sugerencias del Comité Covid-19.

Cambios

El Comité Covid le recomendó a la UNSJ que se vote de manera virtual, en días distintos o por turnos. La Junta y el Consejo Superior fueron por la votación por turnos a través de franjas horarias por terminación de DNI, aunque lo dejó de manera voluntaria.

Los fundamentos de un fallo histórico

Los jueces sostuvieron que "no resulta razonable hacer distinciones" entre docentes regularizados y regulares por concurso. "Es que al reconocerles a ambos el ingreso a la carrera docente, aunque por diferentes mecanismos de acceso, se debe entender que se encuentran equiparados en condiciones de igualdad, no sólo en cuanto a la estabilidad laboral, sino en dirección al ejercicio pleno de los derechos que tal categoría implica, entre los que se encuentra el derecho a elegir y/o a integrar los órganos de gobierno". Además, señalaron que el cambio quedó estampado en el Estatuto Universitario, el cual fue "aprobado, confirmado y convalidado" por el Ministerio de Educación de la Nación, que realiza el control de legalidad. También destacaron que "la privación a los docentes regularizados del pleno ejercicio de sus derechos políticos" hubiera significado "la negación" de la evolución de "transformaciones educativas, sociales y gremiales que acontecen". Así, coincidieron en puntos planteados por el área Legal de la UNSJ, a cargo de José Luis Miolano, que contó con la colaboración de abogados del Departamento de Ciencias Jurídicas.