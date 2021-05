La Junta Electoral de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) elevó ayer el protocolo para la renovación de todas las autoridades universitarias para el 10 de junio, en el que contemplaron a los docentes, no docentes, egresados y alumnos regulares (que hayan aprobado dos materias en los últimos dos años y que estén inscriptos en el actual ciclo lectivo). Según el padrón, son 20.170 personas, por lo que la Junta le sugirió a la Federación Universitaria que realice su comicio y los de los Centros de Estudiantes de cada facultad en una fecha distinta, ya que, si se hacen el mismo día que las generales, se incorporarían unos 10 mil alumnos ingresantes. No obstante, las agrupaciones estudiantiles quieren ir a las urnas el 10 del próximo mes. De esa manera, la Junta Electoral de la Federación tiene que armar su propio protocolo de votación, lo que abre una serie de incógnitas. Si lo planifican sobre los mismos lugares, se afectarán los cálculos que utilizó la Junta de la UNSJ para su protocolo. ¿Habrá tiempo y espacio para acomodar todo? ¿Podrá pasar el filtro del Comité Covid-19 de la provincia? Frente a esa situación, se barajó el Complejo Deportivo El Palomar para la votación de los alumnos, pero ya ha generado resistencia interna. Así, el escenario es delicado, revelaron fuentes universitarias.

Todo esto se suma en un contexto de confinamiento y la escalada de casos de la segunda ola de coronavirus. Para llevar adelante la votación, la Junta Electoral de la UNSJ viene trabajando desde hace tiempo en el protocolo, al punto de que han solicitado los planos de todas las instalaciones y edificios para calcular el factor de ocupación, el distanciamiento y la circulación de los votantes para cumplir con los parámetros de seguridad (Ver Protocolo...). El plan tiene que tener el OK del Comité covid-19 de la casa de altos estudios y el de la provincia. El órgano electoral basó su estudio en su ámbito de competencia: la elección de rector y vice, decanos y vices, consejeros superiores y directivos. Así, tuvo en cuenta a los electores que pueden participar de esa contienda: docentes, no docentes, egresados y alumnos regulares, lo que da un universo de poco más de 20 mil personas.

Como la Junta de la UNSJ no puede intervenir ni inmiscuirse en la elección de los representantes de los alumnos, le recomendó a la Federación Universitaria que lleve a cabo su elección y de los Centros de Estudiantes en una fecha diferente a la del 10 de junio. Es que en el comicio para la selección de estas autoridades estudiantiles pueden votar los ingresantes, lo que implica unos 10 mil jóvenes, según las estimaciones más austeras. Sin embargo, Florencia Ficardi, presidente de la Federación y de la agrupación Creando, señaló que la casi totalidad de las organizaciones quieren que los alumnos vayan a las urnas el mismo 10 de junio, ya que históricamente se ha hecho de esa manera y porque es una complicación que se movilicen para otro comicio, sumado a que es casi un hecho que habrá balotaje en la puja por el Rectorado (Ver nota vinculada).

El tema es que la Junta de la Federación tiene que armar su propio protocolo y recién se ha conformado el organismo. Si el esquema de votación coincide con el de la Junta de la UNSJ en cuanto a usar los mismos edificios, por ejemplo, es casi un hecho que impactará en el protocolo general, lo que pone en riesgo su aprobación. Entre funcionarios universitarios circuló la idea de dejarle a los alumnos el predio del Palomar para la votación, lo que ha generado resistencias, ya que hay grupos de docentes y no docentes que sufragan en ese lugar y no quieren trasladarse al Rectorado, indicaron las fuentes.

Protocolo de votación

El protocolo para la votación de la UNSJ fue elaborado por la Junta Electoral, que contó con el apoyo de asesores externos. Los integrantes del organismo armaron el esquema de factor de ocupación, circulación de personas y distanciamiento en base a los planos que pidieron y obtuvieron de las cinco facultades, de la escuela universitaria, del Rectorado y de los colegios preuniversitarios. El único predio que no suministró los planos fue el Complejo Deportivo El Palomar. Por eso, el protocolo no incorporó a dicha instalación, la que deberá incluirse, dado que cuenta con espacios amplios y necesarios para el proceso electoral. De hecho, surgió la alternativa para que el lugar sea utilizado por los alumnos para que lleven adelante la elección de sus representantes, pero el planteo tuvo la fuerte oposición de grupos de docentes y no docentes que sufragan en el Palomar.



Internas

Fuentes universitarias dijeron que se vive una dura interna entre miembros de la Junta Electoral, al punto de que han llegado a los gritos y descalificaciones.



Detalles

El protocolo de votación tiene en cuenta a los grupos de riesgo, la separación entre votantes y las autoridades de mesa y diversas medidas de protección.

A VOTAR. Pese a la situación sanitaria por la pandemia del coronavirus, en la UNSJ avanzan con el calendario para llevar adelante la elección, la cual fue suspendida el año pasado, por lo que se prorrogaron los mandatos.

Arranca la etapa de impugnación de candidatos

El calendario electoral de la UNSJ marca que hoy es la presentación de impugnaciones de listas y candidatos, cuyo plazo vence a las 20. Si hay cuestionamientos, el 29 de este mes, hasta las 12, se efectuarán los descargos y los posibles reemplazos. Así, la oficialización de fórmulas será el 4 de junio, las que tendrán el avalar para competir el 10 de ese mes.

Tal cual se venía anunciando, se presentaron cinco candidatos para el Rectorado. Uno de ellos es Tadeo Berenguer, decano de la Facultad de Ingeniería, quien va acompañado de Analía Ponce, docente de Filosofía. Otro postulante es Jorge Cocinero, secretario de Obras de la UNSJ, que cuenta en la fórmula con Marcelo Bellini, ex funcionario del rector Oscar Nasisi y ex vicedecano de Ingeniería. En la lista también está Rosa Garbarino, titular de Filosofía, que lleva como compañero al ingeniero Ricardo Romarión. Otro decano que compite por el máximo sillón universitario es Roberto Gómez, de Arquitectura, quien tiene de coequiper a Ana Naranjo, directora de la Escuela de Ciencias de la Salud. La última fórmula es la del docente Emilio Fernández, ex ministro de Gobierno durante la gestión giojista, y la de la abogada Graciela Del Pie, ex camarista penal. Por la cantidad de listas, todos dan por hecho que habrá balotaje el 17 de junio.

En las unidades académicas también habrá competencia. En Sociales se disputarán el Decanato Raúl García, Marcelo Lucero, José Luis Miolano y Leonardo Drazic. En Ingeniería van Mario Fernández, Miguel Garcés y Osvaldo Estevez. En Arquitectura hay pelea entre Carlos Herrera, Guillermo Velazco y Alejandro Álvarez. En Filosofía, Myriam Arrabal busca suceder a Garbarino, mientras que Eduardo Carelli aglutinó a la oposición para darle lucha. En Exactas, Rodolfo Bloch va por la reelección y enfrente tendrá a Mario Gimenez. En la Escuela de Ciencias de la Salud, por el oficialismo va Ángel Pinto, quien tendrá como rivales a Marcelo Chancay y Carina Pérez. No es lo único, ya que también se elegirán a los representantes en el Consejo Superior y los consejeros directivos de cada facultad.





BALOTAJE

El candidato que quiera ganar en primera vuelta debe superar el 50 por ciento de los votos. Si no lo logra, va al balotaje con quien salió segundo. Desde que está dicho mecanismo, el único que lo evitó fue el actual rector Oscar Nasisi en 2016.