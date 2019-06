Como es habitual, las agrupaciones se movieron fuerte para las elecciones de los Centros de Estudiantes de las facultades de la UNSJ, pero este año hubo un condimento extra: fueron una especie de test para los comicios 2020, en los que, además de otros cargos, se elegirá al mandamás de la casa de altos estudios. Es decir, una prueba de la fuerza de aquellos que quieren conservar alguna cuota de poder y de quienes apuestan a posicionarse para el puesto, apoyando o recibiendo el respaldo de los grupos de alumnos. En ese contexto, el rector Oscar Nasisi sacó un cuerpo de ventaja, ya que la agrupación Ideas, a la que le puso fichas, consiguió tres de los seis Centros. Otros dos quedaron en poder de Creando, movimiento estudiantil cercano a la vice Mónica Coca, que tiene aspiraciones de llegar al cargo y está distanciada de Nasisi. La tercera en escena es la decana de la Faculta de Filosofía, Rosa Garbarino, quien se encuentra ligada al Movimiento Universitario Unido (MUU), que obtuvo el de dicha unidad académica.



Nasisi va por su segundo mandato y el año que viene tiene que dejar el cargo, ya que no puede repetir. Entonces, ¿por qué fogonearía a una agrupación estudiantil? Para conservar cierto poder de fuego a la hora de elegir o acordar un sucesor, quien a cambio le puede garantizar espacios en una nueva gestión a personas ligadas a él, señalaron diversos actores universitarios que prefirieron el anonimato. El hecho de motorizar agrupaciones forma parte de la política universitaria, ya que los jóvenes suelen hacer sus primeras armas en política y conseguir adhesiones y voluntades para las elecciones. A cambio, reciben apoyo para becas y la realización de actividades para los alumnos, indicaron fuentes universitarias.



El rector aparece ligado a Ideas, agrupación vinculada al peronismo y que tiene entre sus referentes al actual diputado Juan Pablo Santiago Gioja. El grupo estudiantil se impuso en los Centros de Estudiantes de las facultades de Ingeniería y Arquitectura y en la Escuela de Ciencias de la Salud. En esta última unidad académica, la puja entre Nasisi y Coca se trasladó a la disputa entre las agrupaciones, dado que Ideas destronó a Creando. Esta última juega con la vice, quien se encuentra alejada del rector, al punto que Nasisi desplazó a dos secretarias del Rectorado cercanas a Coca. Creando tiene una fuerte adhesión al giojismo y entre sus cabezas se encuentran Eduardo Camus, de Kolina, el partido que fundó Alicia Kirchner (que en San Juan perdió la personería política), y Lucas Molina. La agrupación retuvo el Centro de las facultades de Ciencias Sociales (bastión de la vicerrectora) y Exactas.



La que también tiene ganas de competir por el Rectorado es Garbarino, ex ministra de Educación en la gestión de la Alianza. La actual decana de Filosofía tiene al Movimiento Universitario Unido de su lado, que triunfó en el Centro de Estudiantes de dicha unidad académica (Ver infografía).



No sólo Coca y Garbarino suenan para la contienda por el puesto de rector. En la lista figura Rodolfo Bloch, decano de Exactas, quien acompaña a Nasisi en iniciativas en el Consejo Superior, por ejemplo, según resaltan las fuentes. También aparece Roberto Gómez, decano de Arquitectura, quien también tiene buenas migas con el rector. De hecho, el nuevo secretario de Posgrado es Marcelo Soria, que viene del sector de Gómez. Y por último está Jorge Cocinero, secretario de Obras. Ninguno se referenció en agrupaciones para estas elecciones, pero eso no quiere decir que con el paso del tiempo y con la cercanía del comicio tiren puentes con los alumnos. Todos los movimientos se dan en una universidad convulsionada por las versiones y las pujas (Ver recuadro).

En las elecciones generales votan todos los estamentos.

Rere, prórroga, desplazamientos y procesos

La política en la UNSJ está al rojo vivo. En lo que va del año, trascendió que podía darse la posibilidad de la rereelección del rector Nasisi y también se habló de las prórrogas de los mandatos de todas las autoridades. Todas esas versiones se dieron por la reforma del estatuto que se está llevando a cabo en la casa de altos estudios, en el que habrá cambios para darle participación política a la flamante Escuela de Ciencias de la Salud. Nasisi negó ambas versiones en una conferencia de prensa.



También quedó reflejada la interna que el rector tiene con su vice, luego de que el primero desplazara dos funcionarias (la secretaria de Comunicación, Mariela Miranda, y la de Posgrado, Adela Cattapán) cercanas a Mónica Coca.



En el medio se dio a conocer el segundo procesamiento contra Nasisi. La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el fallo de primera instancia contra el rector por la apropiación indebida de bienes de los ingenieros Carlos Rudolph y José Matar, hecho que tuvo sus inicios allá por la década del "80.