El rechazo a un proyecto de becas de conectividad en la UNSJ que había presentado la Federación Universitaria generó fuertes cruces políticos entre los referentes de los sectores que buscan quedarse con la conducción del Rectorado. Luego de que la presidente de la entidad estudiantil dijera que la negativa surgiera de los espacios de Rosa Garbarino, Oscar Nasisi y Jorge Cocinero para perjudicar a la vicerrectora Mónica Coca, esta manifestó, en términos más cautos, que "hubo una intencionalidad política". Así, dijo que "es lamentable lo que ocurrió porque hay que separar las cosas". Al ser consultado, el actual rector señaló que "quien utiliza lo ocurrido como algo político son ellos" (en referencia al sector de Coca), ya que "buscaban ese logro para las elecciones". En la misma línea se expresó Cocinero, mientras que Garbarino, decana de Filosofía, se mostró "molesta" porque "se miente y se tergiversa todo". Estos últimos son candidatos al máximo cargo universitario, al igual que la vice.

El cruce entre los representantes de los cuatro sectores refleja que, a pesar que los comicios en la UNSJ están suspendidos sin fecha en el horizonte, las aguas políticas no están calmas.

Tras la votación en el Consejo Superior, Coca remarcó que "me sorprendió la conducta de Nasisi, Garbarino y el sector de Cocinero". Además, indicó que los argumentos que dieron algunos consejeros superiores para no aprobar el proyecto de becas "no fueron sólidos" y que, incluso, le llamó la atención que varias personas que antes habían dado el OK en las comisiones "cambiaran su voto en la sesión". Así, fue dura al manifestar que "lamento que los estudiantes no reciban esta ayuda, que hubiera sido un paso más para evitar la deserción".

Nasisi se defendió y destacó que la medida no fue rechazada, sino que "se decidió que sea tratada dentro de un proyecto más integral, que busca cambiar el sistema de becas que data de 1998". Además, dijo que la inscripción para acceder al beneficio arranca en noviembre, pero se puede postergar hasta que salga este último proyecto. Así, indicó que "ellos querían aprobar la iniciativa para utilizarlo políticamente", como no lo obtuvieron, ahora "tratan de victimizarse. Ven fantasmas donde no hay". Por su parte, Cocinero opinó que "no descarto que Coca haya buscado un rédito político". La más dura fue Garbarino, quien expresó que "se dicen barbaridades cuando hacen referencia a que se está desechando las becas de conectividad. Sería muy tonto pensar que tres sectores nos ponemos de acuerdo para poner a Mónica en una posición débil".