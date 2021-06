Con un escrutinio muy lento y resultados provisorios armados a partir de números extraoficiales, Tadeo Berenguer y su compañera Analía Ponce triunfaron en la elección para el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) con, según sus propios sondeos, el 30,3 por ciento de los votos. Como la lista de Vamos UNSJ no pudo superar el 50%, irá al balotaje el 1 de julio. Si bien todos los contendientes dieron por ganador a Berenguer, la mayor disputa se daba, al cierre de esta edición, en quién será su competidor en la segunda vuelta. En ese marco de final abierto, Jorge Cocinero se posicionaba como el segundo más votado (25 por ciento según sus propios números). Pero era seguido muy de cerca por Rosa Garbarino y Roberto Gómez, según manifestaron ellos mismos y desde sus sectores, dado que también aspiraban a quedarse con ese segundo puesto que les diera el pasaporte a la instancia final.

Berenguer es el actual decano de Ingeniería y, en un principio, iba como candidato a vicerrector, pero, debido al fallecimiento de Mónica Coca por coronavirus, tomó la posta y se valió de la estructura que habían armado en conjunto para lograr el triunfo. Luego de considerarse triunfador, de acuerdo a los números que manejaban en todos los búnkeres, Berenguer recordó con emoción a Coca, al punto de remarcar su legado y que ella tendría que haber sido la rectora. Además, el espacio eligió como su compañera a Ponce, quien es docente en Filosofía, facultad en la que los armadores políticos trataron de hacer pie con su candidatura. También indicó que abrirá la comunicación con los que fueron sus rivales para sellar alianzas de cara al balotaje.

La lista Vamos UNSJ triunfó en tres facultades, de las cuales, dos estarán comandadas por referentes del sector. Se trata de la de Ingeniería, en la que venció Mario Fernández, y la de Exactas, en la que fue reelecto Rodolfo Bloch. La victoria también se dio en Sociales, aunque ahí no tuvo un representante visible. Además, la lista se hizo fuerte en el estamento alumnos, debido a la unidad de agrupaciones estudiantiles como Creando, Hacer por Todos, la Comisión Interna del Comedor Universitario (Cicu) y la Asociación de Estudiantes de Ingeniería (Adei).

Chequeando. Cocinero y Bellini se adjudicaron el segundo lugar, aunque miraron los números toda la noche.

Por su parte, Cocinero hizo pie en los docentes y no docentes que votaron en el Rectorado, en los profesores que lo hicieron en la Escuela Industrial y en Exactas, además de contar con buenos números de alumnos en Filosofía y Ciencias de la Salud.

Después de dos suspensiones, el comicio se llevó a cabo bajo un estricto protocolo de seguridad sanitaria por la pandemia del coronavirus. La elección finalizó a las 19, pero hubo un recuento excesivamente lento, al punto de que, al cierre de esta edición, los datos oficiales eran de dos unidades académicas.

Frente a ello, Garbarino reconoció la diferencia a favor de Berenguer, aunque dijo que la distancia con Cocinero y Gómez era mínima, teniendo en cuenta que faltaba el 35 por ciento del escrutinio. Por su parte, el rector Oscar Nasisi y el secretario Administrativo Financiero, Pablo Padín, que apoyan a Gómez, coincidieron en que había una diferencia muy pequeña entre los postulantes y que no estaba definido el segundo lugar.

Molesta. Rosa Garbarino se mostró con bronca luego de que sus rivales se adjudicaran los lugares para el balotaje.

El comicio reveló una gran participación de los no docentes (el Personal de Apoyo Universitario), la que estuvo por arriba del 90 por ciento, y de los docentes, según datos oficiales. La presencia de los alumnos fue baja, dado que orilló el 30 por ciento, de acuerdo a fuentes universitarias.

Apostillas

Lentitud

Fuentes universitarias indicaron que las autoridades de mesa llenaron mal las planillas de la votación, lo que obligó a la Junta Electoral a abrir urnas para constatar su contenido. Fue otro factor que demoró el escrutinio.

Denuncia

Un estudiante de la Escuela de Ciencias de la Salud denunció que figuraba como candidato a consejero suplente, pero dijo que no lo había autorizado y que la firma no era suya. La Junta no informó de qué lista se trataba.

Retirada

Mientras en los búnkeres los candidatos se mantenían atentos a los datos, Roberto "Duro" Gómez se ausentó de su base pasada las 23. Según trascendió, al no contar con cifras oficiales decidió retirarse con tranquilidad.

Trasnochados

Con las demoras en el recuento de votos, fuentes oficiales, que siguieron el escrutinio, indicaron, con cierta bronca, que los resultados de la Junta Electoral recién iban a estar plasmados y expuestos a las 4 de la mañana.

Los primeros

La lista "Frente Verde Compromiso", con representantes en el Consejo Superior del estamento no docente, fue la primera que se declaró ganadora de la elección. Desde el espacio anunciaron la victoria pasadas las 21.