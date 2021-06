Con un promedio del 30 % del padrón de docentes y no docentes que ya votaron hasta el mediodía, continúa desarrollándose la jornada electoral en la universidad. Como se anunció, la Junta Electoral dispuso un encargado por cada unidad académica, para la organización y seguimiento durante toda la jornada.

En este sentido, se conoció que no todas las facultades reflejaban la misma realidad. Mientras que en Ingeniería, Exactas y Sociales los votantes docentes y no docentes alcanzaban el 30% del padrón, se observó un movimiento mucho más acentuado en Arquitectura. En Filosofía, en tanto, las urnas de docentes y no docentes recibieron entre el 20% y el 30% de los votos y en Ciencias de la Salud, apenas un 15%.

Esto último se atribuye al hecho de que la mayoría de los docentes de esa unidad trabajan en horario de mañana en distintos centros de salud, por lo que se espera mayor afluencia para la tarde. En cuanto a los estudiantes, se conoció que el porcentaje de votantes era, en promedio, cercano al 10%. Algunos sectores atribuyen esto al hecho de que se separaron las elecciones estudiantiles de las elecciones generales, lo que hizo que menos estudiantes concurran a votar.

Por último, en Rectorado se dio una llamativa situación. Es que en esta unidad sólo se disponen urnas para docentes y no docentes, ya que por no ser una facultad, no tiene estudiantes. En este sentido, se supo que las mesas de menores de 60 años recibieron entre el 50 y el 70% del padrón de votantes, mientras que la mesa de mayores de 60 años registró el 40% del padrón cerca del mediodía. En cuanto a la mesa de docentes, alcanzó el 30% del padrón.

En todos los casos, integrantes de la Junta expresaron que se esperaba que durante las horas de la siesta y tarde se acentúe la concurrencia.