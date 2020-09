Si bien todos están con la lupa puesta en el coronavirus y la situación académica de los alumnos, no dejan de mirar de reojo las elecciones de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), aunque estén suspendidas y no haya una fecha por la pandemia. En ese marco, los candidatos al Rectorado vislumbran un escenario de balotaje o segunda vuelta. La que primero tiró la definición públicamente fue Rosa Garbarino, decana de la Facultad de Filosofía, en el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento, y luego coincidieron la vicerrectora Mónica Coca; el secretario de Obras de la casa de altos estudios, Jorge Cocinero; el titular de Arquitectura, Roberto Gómez, y el ingeniero Emilio Fernández.

La hipótesis de un balotaje venía sonando entre los operadores universitarios, la cual ahora fue reconocida por los postulantes. Un motivo que lleva a esa visión es la cantidad de candidatos al máximo sillón de la UNSJ que, si se mantiene, puede dispersar el voto de los docentes, alumnos, personal no docente y egresados. Para que una fórmula gane en primera vuelta debe superar el 50 por ciento de los sufragios. A partir de 2001, fecha en que se reformó el régimen electoral, la puja en la Universidad se definió en balotaje entre las dos listas que más caudal obtuvieron en cuatro de los cinco comicios. La excepción fue en 2016, cuando Oscar Nasisi consiguió la reelección.

"Sería muy extraño que haya un comicio con esa cantidad de candidatos y alguien gane en primera vuelta. Pero, indudablemente, va a haber segunda vuelta", resaltó Garbarino, quien tiene como candidato a vice al ingeniero Ricardo Romarión. Por su parte, Coca, quien fue la primera en confirmar a un compañero de lista (Tadeo Berenguer, decano de Ingeniería), indicó que "suponiendo que van a seguir todos los que están nombrados como candidatos, debería haber balotaje". Cocinero, quien dijo que dará a conocer a su postulante a vice cuando se defina el calendario, destacó que, "dentro de las condiciones actuales, ese escenario es probable, definición similar a la que dio Fernández. En cuanto a Gómez, este señaló que "casi con seguridad" que va a haber segunda vuelta.

En ese eventual terreno empezarán a tallar el juego de alianzas, las que hoy están fragmentadas por los posicionamientos de los postulantes, sus aspiraciones personales y ciertos choques. Si bien Nasisi no puede ir por otro período, sigue jugando en el tablero universitario dado que cuenta con una estructura de apoyo tras ocho años de gestión. El rector apoyó públicamente como su sucesor a Gómez, aunque fuentes universitarias no descartan que también ponga algunas fichas a Cocinero. Y pese a que Nasisi tuvo a Coca como compañera de gestión durante dos períodos, la relación entre ambos está rota y se encuentran en posiciones opuestas.

La vicerrectora cuenta con el apoyo del decano de Ingeniería, quien la acompaña en la lista, y del de Exactas, Rodolfo Bloch, quien va por la reelección en su unidad académica. En ese grupo también estaba el titular de Arquitectura, pero se desmarcó y se alió a Nasisi, al punto de que había señalado que "no me parece que Coca tenga grandes chances" en la elección. Por su parte, Garbarino tiene el respaldo de la cúpula del gremio universitario Adicus y, por lo bajo, los sectores ligados al resto de los candidatos no la cuentan como del grupo de los decanos alineados a las políticas "nacionales y populares", una categorización que rechazan de plano en el entorno de la titular de Filosofía, a la que le resaltan su mirada inclusiva.

>> DARDOS

En el programa "A todo o nada", Garbarino no se privó de lanzar algunos dardos a sus rivales. La decana de Filosofía dijo que durante el aislamiento por la pandemia "por ahí se ha abusado de propaganda de distintos candidatos y candidatas. A nuestro grupo le decía "no es el momento"". Aunque evitó dar nombres, resaltó que "hay una diferencia cuando uno tiene que estar al frente de una institución. Por ahí es más fácil cuándo no tenés una facultad a cargo, en la que tenés que estar en contacto con los cuatro estamentos (alumnos, docentes, no docentes y egresados). Entonces, te podés dedicar a ese tipo de cosas porque tenés tiempo, pero no en el caso nuestro". ¿Una definición que fue un dardo a Mónica Coca, vicerrectora; Jorge Cocinero, secretario de Obras, y el ingeniero Emilio Fernández?