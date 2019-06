Multitud. La convocatoria se dio en el aula magna de la Facultad de Arquitectura. La reunión comenzó a las 9 de la mañana y se extendió hasta las 17. El cuarto intermedio pasó para el viernes a las 8,30.

De los puntos centrales que debía reformar la Asamblea Universitaria del estatuto de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), en uno de ellos se dio una insólita marcha atrás y en el otro no se alcanzó el número suficiente de votos para el cambio, por lo que la reunión pasó a un cuarto intermedio para el viernes que viene. El primero de los temas tuvo que ver con la incorporación de dos miembros de la novel Escuela de Ciencias de la Salud, más un estudiante, al Consejo Superior. La propuesta fue aprobada, pero los asambleístas se percataron dos horas más tarde que para darle el OK necesitaban contar con las dos terceras partes de los presentes. Como no lo habían conseguido al principio, la modificación no quedó firme. Al incorporar a la Escuela de la Salud, debe haber cambios en el sistema de votación para la elección de rector y vice. Se presentaron tres propuestas, de las cuales, la primera, que contaba con el apoyo del Consejo Superior, fue la más votada, pero tampoco tuvo la mayoría calificada, por lo que tampoco fue aprobada.



Fuentes calificadas indicaron que el aval a la modificación de la integración del Consejo Superior tuvo una irregularidad y que al principio pasó desapercibida. La propuesta tuvo 35 votos a favor y 34 en contra, pero en realidad debió tener 46 adhesiones.



En el caso del cambio en el mecanismo de elección de los máximos cargos universitarios, la iniciativa tuvo duros debates con planteos que se metieron con la política universitaria, ya que algunos sostienen que la modificación busca favorecer a quien se presente como candidato en 2020. Las posturas enfrentadas fueron las del decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Rodolfo Bloch, y la consejera Mónica Morvillo. También se sumó la decana de Filosofía, Rosa Garbarino, quien apoyó la moción que presentó su facultad. La primera tuvo 43 votos, la segunda 9 y la tercera 13. Ninguna llegó a las dos terceras partes de los presentes.



La reunión de la Asamblea Universitaria fue convocada porque los tiempos apremian para la casa de altos estudios. Las autoridades no llegaron a incluir, hasta el momento, a todos los estamentos de la Escuela de Ciencias de la Salud en su derecho de elegir al rector, consejeros y su propio director para los comicios 2020, tal cual se habían comprometido las autoridades cuando crearon la unidad académica. De no incorporarla, no se podría hacer el llamado a elecciones, dado que se dejaría afuera a un sector de la comunidad universitaria. La convocatoria a comicios está prevista para diciembre y podría tener una extensión (como sucedió en otras ocasiones), pero en el medio la UNSJ debe comunicar los cambios del estatuto a la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación. El OK de la entidad nacional puede demorar hasta un año, según las fuentes.



Las modificaciones fueron tratadas ayer y el rector Oscar Nasisi estaba confiado de que fueran aprobadas para enviarlas lo antes posible a la Nación. Ahora, el debate se extendió una semana y hay chances de que los cambios tengan los votos suficientes para el viernes, aunque nada está asegurado debido a las diferencias planteadas en la asamblea. Por eso, el mandamás de la UNSJ manifestó que "tengo la esperanza de que se aprueben". Además, explicó que, de haber demoras en el tratamiento a nivel nacional, como rector va a realizar gestiones ante el Ministerio de Educación de la Nación para que las reformas tengan el OK rápidamente y así poder llamar a elecciones con la Escuela de la Salud incluida.



Artículos en la mira



En la reunión del viernes se tratarán dos artículos del estatuto: el 20, que corresponde a la integración del Consejo Superior; y el 158, que consiste en el sistema de votación de rector y vice.

Miembros

116

Es la cantidad de integrantes que tiene la Asamblea Universitaria, el órgano supremo de la UNSJ.



Requisito



Para aprobar cualquiera de los artículos del estatuto es necesario una mayoría calificada de los asambleístas, esto es, las dos terceras partes del quórum, es decir 45 votos.