A través de una red social, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Rodolfo Bloch, volvió a mover el avispero entre un grupo de postulantes al Rectorado de la UNSJ. El también candidato aseguró que con la vicerrectora Mónica Coca y su par de Arquitectura, Roberto Gómez, acordaron someterse a una encuesta para definir quién irá en primer y segundo lugar en la lista. Aunque los restantes protagonistas cuidaron las formas, la movida causó malestar porque fue un tema que se había charlado internamente, que aún no hay nada sellado y que Bloch se cortó solo. Gómez señaló que el anuncio "fue apresurado" mientras que Coca y su compañero de fórmula, Tadeo Berenguer, destacaron que se vieron "sorprendidos" y que no se bajarán. Es más, este último indicó que la jugada fue como "un apriete".

No es la primera vez que el decano de Exactas causa revuelo con sus definiciones. En noviembre había dicho en Radio Sarmiento que tenía un acuerdo con el rector Oscar Nasisi para que este lo apoyara en la elección del 10 de junio, luego de que Bloch le dejara el camino despejado en el comicio de hace cuatro años al bajarse de la competencia. La declaración caló en el resto de los candidatos (entre los que además están Rosa Garbarino, Jorge Cocinero y Emilio Fernández), al punto que habían manifestado que desconocían el pacto, a algunos de ellos se les había notado cierta molestia y otros habían indicado que el respaldo del actual mandamás de la UNSJ no es fundamental.

El titular de Exactas, su par de Arquitectura y la vicerrectora conforman un grupo en el que comparten ideas en común. Lo que pasa es que los tres tienen intenciones de dirigir la casa de altos estudios, pero ninguno se ha bajado de la candidatura, al punto de que Coca armó fórmula con Berenguer, decano de Ingeniería. Y la preocupación que sobrevuela es que, si los tres compiten, terminen dividiendo votos y aparezca otro candidato que aproveche esa dispersión.

Bloch usó ahora su perfil de Facebook para resaltar que los tres se someterán "a una medición de intención de voto que realizará un actor acordado mutuamente, externo y calificado y respetar las preferencias que de allí resulten para la conformación de una lista de rector/a y vicerrector/a". Este medio trató de contactar al decano para ampliar conceptos, pero no contestó los llamados.

Al ser consultados, los candidatos de lo que es un mismo espacio reconocieron que era un tema que se venía charlando, pero que no está nada definido, tal cual lo plantea Bloch. Gómez expresó que "hay mucho para conversar" y que "cuando hable con él, porque no atiende el teléfono, veré cuál ha sido la motivación porque creo que el consenso es fundamental". Inclusive, se mostró más proclive al diálogo que a una encuesta. "Hay que ver quién la va a hacer y cómo. No es sencillo hacer ese tipo de análisis en la UNSJ".

Coca, que está fuera de la provincia, dijo a través de un mensaje de Whatsapp que "esta comunicación (de Bloch) me ha sorprendido. No estaba en nuestra intención definir todavía algún camino. Sí estamos en plena negociación. Lo nuestro no es renunciable de forma unilateral sino que es una construcción colectiva". Berenguer, por su parte, fue más duro. Explicó que el tema "se debería haber trabajado muy sutilmente y no públicamente como lo hizo Bloch", quien "se ha anticipado", ya que "lo primero que debería haberse hecho es la medición". Y manifestó que es como "un apriete por cómo lo hizo público. Nos está generando problemas con la gente de nuestro sector. No nos bajamos como fórmula".



Cruces

Gómez había dicho en Radio Sarmiento que con Bloch tenían la mayor cantidad de votos, en detrimento de Coca. Por otro lado, la vicerrectora había reconocido diferencias con Nasisi.