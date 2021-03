Ana Naranjo tenía ganas de competir y repetir en la conducción de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, en la que se viene desempeñando como directora normalizadora desde marzo de 2017. Inclusive, eso era lo que estaba planeado dentro del espacio al que pertenece, pero, al final, terminó como candidata a vice de Roberto Gómez, el decano de la Facultad de Arquitectura que va por el sillón del Rectorado, según reconoció la médica. De esa manera, quedó conformada la segunda fórmula para el máximo puesto de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), la cual cuenta con el aval del actual mandamás, Oscar Nasisi. La otra dupla es la de la decana de Filosofía, Rosa Garbarino, y el docente Ricardo Romarión, mientras que el titular de Ingeniería, Tadeo Berenguer, y el secretario de Obras de la UNSJ, Jorge Cocinero, aún guardan los nombres de sus compañeras o compañeros, al igual que el profesor y exfuncionario giojista, Emilio Fernández.

De acuerdo a lo que ha trascendido de los armados de los distintos sectores en las unidades académicas, "Duro" Gómez es, por ahora, el más rezagado, dado que sólo ha salido a la luz su candidato para su sucesión en Arquitectura, el exfuncionario y dirigente de hockey, Guillermo Velasco, a diferencia de sus rivales, que tienen más figuras en las facultades. Por eso, la elección de su postulante a vicerrectora aparece como jugada para lograr mayor instalación.

Naranjo forma parte del grupo de Gómez y Nasisi y, en el programa "Acento en la noticia", de Radio Sarmiento, manifestó que comparte el proyecto político universitario de este último. "Hace muchos años que tengo el honor de trabajar con el actual rector. Lo conozco mucho, ya que empecé con él en Ingeniería en 1995" (Ver perfil). A su vez, Nasisi apoyó públicamente al decano de Arquitectura como su sucesor. La médica admitió que fue convocada por Gómez y que "me tomó por sorpresa porque no tenía aspiraciones de esto", dado que "veníamos con un proyecto en la Escuela de Ciencias de la Salud, que era lo que teníamos planeado", en referencia a su candidatura para continuar en dicha estructura. Así, reconoció que "voy a ser candidata a vice" y que "me siento más que halagada que se hayan fijado en mí y valoren la gestión que se ha realizado. Es un desafío muy importante y, desde lo institucional, un gran compromiso". Según manifestó, el lanzamiento oficial de la fórmula será hoy, mientras que Gómez no contestó los llamados de este medio.

Las elecciones en la UNSJ estaban previstas para el 10 de junio de 2020, pero se suspendieron por la pandemia del coronavirus. De esa forma, los mandatos de todas las autoridades fueron prorrogados, hasta que el Consejo Superior decidió reactivar el calendario electoral, por lo que el comicio se llevará a cabo en la misma fecha, solo que este año. La reanudación del proceso electoral lleva a calentar los motores de los competidores, en el que Gómez hizo su primera movida. Garbarino tiene como coequiper a Romarión, Berenguer tendrá una mujer como compañera de lista y Cocinero tiene guardado bajo siete llaves el nombre de su candidato a candidata.

Perfil

Ana Naranjo es médica cirujana, genetista, especialista en educación universitaria, docente de la carrera de Enfermería e investigadora de la Facultad de Ingeniería. En 2017 fue designada como directora normalizadora de la Escuela de Ciencias de la Salud.