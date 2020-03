Si bien las elecciones de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) son en junio, las negociaciones entre distintas figuras siguen dando que hablar. Luego de lanzarse como candidato a rector, el decano de Arquitectura, Roberto Gómez, aseguró que su par de Sociales, Raúl García, lo apoyará en su campaña. Sin embargo, la actual vicerrectora Mónica Coca, que también va por el máximo cargo de la casa de altos estudios, venía diciendo que García acompañaba su lista. Este medio intentó comunicarse con el hombre de Sociales, pero no contestó los llamados. La disputa por el respaldo de un referente de una unidad académica es otra muestra del quiebre que se produjo dentro de este grupo, ya que tanto Coca como Gómez formaban parte del mismo equipo.

Luego de que el decano de Arquitectura se abriera del armado que mantienen Coca, su candidato a vicerrector, el mandamás de Ingeniería, Tadeo Berenguer, y Rodolfo Bloch, titular de Ciencias Exactas, circuló la versión que tanto Gómez como el actual rector, Oscar Nasisi, iban a apoyar la candidatura del secretario de Obras de la UNSJ, Jorge Cocinero. Sin embargo, eso no fue así, ya que el de Arquitectura confirmó su presencia en la pelea por el Rectorado y Nasisi salió a bancarlo públicamente. Al no poder repetir mandato, el rector barajaba la posibilidad de jugar como vice o como decano de Ingeniería. Sin embargo, él mismo descartó ayer la primera idea, mientras que dijo que sigue analizando la segunda. Fuentes calificadas confirmaron que Nasisi tuvo intenciones de llegar a un cargo a nivel nacional y que hasta se interesó por la conducción de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia. No obstante, no tuvo cabida y no le quedó otra opción que meterse en el armado de las listas de la UNSJ.

Tras ser consultada por el supuesto apoyo de García hacia Gómez, Coca dijo que todavía mantiene conversaciones con el decano y con referentes de su sector.

En el marco de los vaivenes de la carrera electoral, el decano de Arquitectura había dicho que junto a Bloch tenían la mayor cantidad de votos de la Universidad y que no veía que Coca, por si sola, tuviera la fuerza para ganar el Rectorado. Desde el principio, Gómez, la vicerrectora y el de Exactas venían trabajando en el mismo grupo, pero el de Arquitectura se terminó abriendo del armado. Nasisi, que también participó del sector, había sido crítico con ese trío, ya que había indicado que dejaron de invitarlo a las reuniones. Es más, hasta les lanzó un fuerte dardo al decir que "hasta el momento no he visto proyectos de Universidad y eso me da la pauta de que hay que buscar otra alternativa". No obstante, terminó cerrando con Gómez y aseguró ayer que no será su candidato a vicerrector.

En la pelea por el máximo sillón universitario también están participando la decana de Filosofía, Rosa Garbarino. Si bien aún no revela quien la acompañará en la fórmula, ya había confirmado que Miriam Arrabal buscará sucederla, mientras que dijo que tiene prácticamente cerradas las candidaturas de decanos en tres facultades. El quinto postulante es Emilio Fernández.

Otros candidatos

Jorge Cocinero, candidato a rector, confirmó que el postulante a decano de Arquitectura de su espacio será Alejandro Álvarez. Por el lado del sector de Coca, Rodolfo Bloch tratará de repetir en Exactas.

Fechas clave

Según el calendario electoral, el 18 de mayo será la presentación de las listas de candidatos. Las elecciones tendrán lugar el 10 de junio, mientras que el 18 de ese mes se llevará a cabo la segunda vuelta, si es necesaria.