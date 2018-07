Irregularidades. La muerte de Reinoso se produjo dentro de un aula del Departamento de Agrimensura. Las pericias revelaron anomalías como que la instalación no tenía disyuntores ni toma o puesta a tierra.

La Justicia Federal había condenado a la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) a indemnizar con 3,4 millones de pesos a la familia de Fernando Reinoso, quien falleció tras recibir una descarga eléctrica en un aula del Departamento de Agrimensura de la Facultad de Ingeniería. Sin embargo, su esposa y dos hijos esperan una compensación superior, dado que uno de sus abogados, Leopoldo Fachinelli, señaló que el monto es "bajo, irrisorio y arbitrario", por lo que apeló el fallo y destacó que la resolución desde la Cámara Federal de Mendoza saldrá entre este mes o el que viene.



Desde el Juzgado Federal Nº1, al mando de Miguel Gálvez, y la Secretaría Civil Nº1, a cargo de Víctor Guzzo, le habían hecho lugar a la demanda por daños y perjuicios que presentó la familia de Reinoso y tuvieron en cuenta los ítems de daño material, moral y psicológico para arribar a una indemnización de 3.411.521,89 pesos, de acuerdo al cálculo establecido a junio de 2017. Los demandantes apuntaban a una compensación de 10.770.500 pesos, mientras que la UNSJ también apeló la resolución judicial, pero el director General de Asuntos Legales, José Luis Miolano, explicó que el Consejo Superior decidió desestimar el recurso, por lo que sólo está operativo el planteo de la familia.



La causa provocó conmoción, debido a que el 8 de marzo de 2010, Reinoso (31) preparaba su última materia para recibirse de ingeniero agrimensor en la sala asignada para el Centro de Estudiantes del Departamento de Agrimensura. El alumno tocó un ventilador de pie y recibió una descarga eléctrica que se cobró su vida. El hecho reveló las pésimas condiciones de seguridad que tenía el área y además disparó una causa penal (ver recuadro). El juez Gálvez plasmó en su sentencia los análisis de los peritos, quienes señalaron que la instalación no contaba con disyuntores ni toma o puesta a tierra que sirven para protección ante descargas. Además, los demandantes señalaron que el ventilador estaba en cortocircuito y que los fusibles de seguridad de la instalación eléctrica del edificio en el tablero principal estaban "puenteados", es decir, no trabajaban por el puente que tenían. En pocas palabras, el lugar era una trampa mortal, el cual no contaba con habilitación de la municipalidad ni de Bomberos.



El abogado Fachinelli y su colega Diego Reinoso (hermano de la víctima) plantearon la responsabilidad de la UNSJ y sus autoridades en el hecho que causó la muerte del estudiante. Los apoderados de la casa de altos estudios contestaron la demanda y le apuntaron a la víctima. Según consta en el fallo, señalaron que el alumno ingresó indebidamente al aula, ya que las autoridades habían prohibido el uso de las instalaciones que estaban adecuando, lo cual había sido informado. También indicaron que la muerte se produjo por su "exclusiva" culpa, dado que manipuló "irresponsablemente" los artefactos eléctricos, sin elementos de seguridad. Y que el ventilador no era propiedad de la UNSJ.



Pese a la estrategia, el magistrado destacó que, de acuerdo a las pruebas, no hay elementos que demuestren que no estaba permitido el acceso a la sala, ni que hubiera una comunicación al respecto. Que el ventilador sí pertenecía a la UNSJ y que el aula en sí no brindaba resguardos mínimos de seguridad, entre otros puntos.





CRONOLOGÍA

8 de marzo

2010

El estudiante Fernando Reinoso preparaba su última materia en un aula en Agrimensura y recibió una descarga eléctrica al tocar un ventilador de pie.

14 de mayo

2013

El juez federal Leopoldo Rago Gallo sobreseyó a Nasisi y a Guillermo Coto por la muerte de Reinoso. La Fiscalía Federal apeló la resolución.

30 de marzo

2015

Luego de analizar la apelación de Fiscalía, la Cámara Federal de Mendoza procesó a Nasisi por homicidio culposo e incumplimiento de sus deberes.

13 de abril

2017

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento que pesa sobre la espalda del actual rector de la UNSJ, Oscar Nasisi.

9 de agosto

2017

Tras la demanda de la familia, el juez federal Miguel Gálvez le hizo lugar y condenó a la UNSJ a pagar una indemnización de 3,4 millones de pesos.

El ahora rector, a la espera del juicio



La muerte de Fernando Reinoso también desencadenó una investigación penal. La causa recayó en la Justicia Federal, ya que el hecho se produjo en un ámbito de su competencia, una institución nacional como la UNSJ. Tras una serie de vaivenes (Ver cronología), el actual rector, Oscar Nasisi, quien a la época del suceso era decano de la Facultad de Ingeniería, espera el juicio oral y público, ya que quedó con un procesamiento confirmado como presunto responsable de homicidio culposo e incumplimiento de sus deberes de funcionario público, recordaron fuentes judiciales. No es el único, ya que también se encuentran en la mira Alfredo Daroni, José Fredy Baldivieso y Guillermo Daniel Coto, quienes cumplían distintas funciones en la casa de estudios. El primero era el secretario Administrativo Financiero de la Facultad de Ingeniería. El segundo era el presidente del Comité de Higiene y Seguridad de la UNSJ, mientras que el último tenía el cargo de secretario de Obras de la UNSJ. En el caso de que todos sean hallados culpables, no corren riesgo de ir a prisión porque los delitos son excarcelables.



En la acusación fiscal se señala que el riesgo eléctrico hubiera sido eliminado con la colocación de un disyuntor diferencial o descarga a tierra. Según el expediente, las fuentes señalaron que el entonces decano "tenía conocimiento de la condiciones en la que se encontraba la Facultad".



Acumulado



Los rubros que tuvo en cuenta el magistrado para la indemnización (daño material, moral y psicológico) fueron calculados a junio de 2017. Por eso, hasta el efectivo cobro, se le deben sumar los intereses al monto final que quede, a tasa activa que establece el Banco Nación.



Sin antecedentes



En la Justicia Federal no recuerdan otra causa que le haya costado a la UNSJ una cifra similar a la que impuso el juez Gálvez. En la Universidad no se han producido otros fallecimientos y en cuanto a casos laborales, civiles y comerciales, ha habido condenas, pero ni se acercan a dicho monto.