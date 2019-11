Aliados. El decanto de Exactas, Rodolfo Bloch, blanqueó que tiene una alianza con el Rector Nasisi para recibir su apoyo para las elecciones 2020.

Las elecciones del año que viene por el mando de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) siguen cobrando fuerza. Luego de que la actual vicerectora, Mónica Coca, confirmara que será de la partida con Tadeo Berenguer como compañero de fórmula, ayer se sumaron las definiciones del decano de la facultad de Ciencias Exactas, Rodolfo Bloch. En el programa "A Todo o Nada" de Radio Sarmiento volvió a asegurar que participará y que espera el apoyo público a su candidatura del hoy mandamás, Oscar Nasisi, como una respuesta a un acuerdo no escrito que tuvieron ambos en los comicios de 2016. Ese año, el titular de Exactas tuvo intenciones de postularse al máximo cargo universitario, pero prefirió despejarle el camino al Rector para que fuera por un segundo periodo sin conflictos. Si bien Bloch indicó que aguarda el respaldo de Nasisi, aclaró que, de ser electo, tendrá su propia impronta y que no será su delfín.



Sobre el acuerdo entre ambos, el decano fue categórico al indicar que "si bien no lo escribimos en ninguna parte, es implícito que haya una devolución de gentilezas, que haya una reciprocidad. Aspiro a tener el apoyo de todos los que pueda convocar y, por supuesto, el de Nasisi en particular, porque es el rector de la UNSJ". Es más, Bloch recordó que "ese acuerdo fue hecho con el sentido de la mayor responsabilidad. Nasisi me había ganado las elecciones en 2012 y estábamos a cuatro años de eso (por 2016). El quería repetir para terminar lo que le había quedado del primer mandato y yo era consciente de que había quedado debilitado a raíz de la derrota". Por eso, sostuvo que "ahora me resultaría grato contar con su apoyo, en el sentido de que diga que "Bloch es un buen candidato a rector y cuenta con mi aval". Todavía no ha hecho público ningún apoyo, ni por mí, ni por ningún otro candidato. Así que creo que hay que esperarlo".



Por otro lado, el decano indicó que tiene a una persona en mente como compañero de fórmula, pero que todavía falta para cerrar la dupla y que esperará hasta febrero para el anuncio. Además, confirmó que en Exactas perfila el secretario de Investigaciones, Jorge Ernesto Castro, para competir por su reemplazo. Así, ya hay varias fórmulas confirmadas para los decanatos (Ver recuadros).



Al tener un acuerdo con Nasisi y plantear públicamente que espera su apoyo, Bloch fue consultado sobre si su eventual gestión, de ser electo, será una continuidad de la actual. El decano respondió que "no necesariamente. Eso no quiere decir que estemos planteando ser el delfín del actual rector. Hay muchas cosas que se han hecho bien y hay otras que básicamente no se han abordado o no se han terminado. El estilo de gestión lo marca cada fórmula de rector y vice y su equipo. Tenemos un proyecto propio que no está en las antípodas de lo que se ha venido haciendo en estos ocho años". Además, sostuvo que tiene los pergaminos para acceder al Rectorado, ya que "hace mucho tiempo que venimos preparándonos y pensando en llegar a la conducción de la UNSJ. Tenemos dos gestiones en Exactas, además de que vengo participando en el Consejo Superior desde hace 14 años, tanto como docente como decano, por lo que conocemos todos los problemas".

Candidaturas

Al rectorado

Además de Bloch y Coca, hay otros decanos que se han anotado para competir por el Rectorado en las elecciones de 2020. Los que también aparecen en la lista son Roberto Gómez, de Arquitectura, y Rosa Garbarino, de Filosofía. El que también tiene intenciones es Jorge Cocinero, actual secretario de obras de la UNSJ. El primero había indicado que esperaría a fin de año para dar a conocer su confirmación, dependiendo de qué harían sus pares de las otras facultades, mientras que la decana destacó que su compañero de fórmula llegará desde Ingeniería, aunque evitó mostrar sus cartas y esperar el avance de las definiciones. Los comicios se desarrollaran en junio del año que viene.

Decanatos

Bloch señaló ayer que Jorge Ernesto Castro, secretario de Investigación y Creación de Ciencias Exactas, se anotó para el cargo de decano de la facultad. En Filosofía, la actual vicedenana Miryam Arrabal va por el lugar de Garbarino. En Sociales, Raúl García va por la reelección. Gómez de Arquitectura, no ha definido su candidato a la sucesión mientras que Ana Naranjo, de Ciencias de la Salud, se postulará para la titularidad de la novel escuela. En Ingeniería, pese a que Berenguer puede repetir, dejará su lugar para que su vice, Mario Fernández, compita por las riendas de la facultad. El actual decano será el compañero de fórmula de Mónica Coca para el Rectorado.