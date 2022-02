Este lunes por la tarde y por poco más de una hora y media, los gremios que representan a los empleados estatales sanjuaninos se reunieron por primera vez con las autoridades que comandan la cartera de Hacienda en la provincia. Es el inicio de la negociación paritaria, la que ya tuvo un capítulo con los sindicatos docentes días atrás.

A la mesa de negociaciones se sentaron los representantes de UPCN, ATE, ATSA, SOEME y Sitraviap. Como era de esperar, la ministra Marisa López escuchó las inquietudes. En general y a tono con lo que vienen diciendo en las diferentes entrevistas, el pedido de recomposición salarial tiene como eje no perder ante la inflación.

Pero quien fue más allá es UPCN que solicitó volver a la tan mentada cláusula gatillo, una herramienta que el Gobierno provincial utilizó años atrás para sostener el poder adquisitivo de los empleados. El sistema apuntaba a que la suba esté atada al alza de precios: sube la inflación, suben los sueldos, siempre de forma automática, siempre con una pauta de aumento inicial.

Si bien no se llevaron el "no" rotundo de las autoridades, no es el camino que Hacienda tiene en mente para negociar sino el de revisiones periódicas, tal como se lo hizo saber la semana pasada a los secretarios generales de UDAP, UDA y AMET.

Vuelven a verse para seguir discutiendo y ya sí tener una oferta salarial concreta, el próximo 2 de marzo. De todos modos, habrá una primera pista para este sector mañana, cuando López reciba por segunda vez a los gremios docentes.