Protesta. Luego de la suspensión que impuso el juez Quiroga, los empleados municipales se reunieron en la puerta del municipio para averiguar cómo seguía el proceso.

La disputa es histórica y a cara de perro entre los dos gremios por la representación de los empleados municipales y la participación en los ámbitos de discusión laboral. Y esa pelea ahora se trasladó a una paritaria en Jáchal, en la que se discutirá el concurso de ingreso de personal por la generación de vacantes. Por el convenio colectivo de trabajo, el único representante sindical autorizado para participar es SUOEM, por lo que UPCN presentó una acción de amparo con una cautelar para poder sumarse a la mesa de negociación. Frente al planteo, un juez le hizo lugar a la cautelar, frenó las audiencias y citó para el viernes a ambas entidades a una conciliación para ver si llegan a un acuerdo sobre qué lugar tendrá cada uno. Si bien desde SUOEM no contestaron los llamados de este medio, es casi un hecho que se opondrán a la presencia de su rival, por lo que la decisión final quedará en manos del magistrado.



El planteo recayó en el Juzgado de Jáchal, sede de la Segunda Circunscripción Judicial, que actualmente es subrogado por el juez de Paz de Iglesia, Hugo Quiroga. Lo que resuelva el magistrado, si UPCN debe ser parte o no, desatará apelaciones de uno u otro lado, dependiendo del resultado, lo que puede generar demoras en la paritaria si además fija la suspensión hasta la resolución final, indicaron fuentes judiciales. La pelea es por espacios de poder en los que los gremios se muestran ante sus afiliados por los logros que pueden conseguir ante el empleador, que en este caso es el municipio.



El origen de la puja sindical viene de hace unos 15 años, cuando un conflicto similar se produjo en el municipio de Capital, el cual culminó con el OK a la participación de UPCN luego de varias instancias judiciales (ver recuadro).



En el caso de Jáchal, la paritaria se disparó para cubrir cargos vacantes por jubilación, renuncia o fallecimiento. En el municipio señalaron que son unos 20 puestos de planta permanente, los que implican estabilidad laboral para los que lleguen, aunque el objetivo es ir cubriéndolos por tandas, teniendo en cuenta el impacto económico que se desprende de sumar personal. De acuerdo al convenio vigente en la comuna, el cual data de la década del 2000, SUOEM es el único que tiene la representación de los municipales. En ese marco, ya se conformaron hasta las instancias de discusión, integradas por miembros del Ejecutivo y el Deliberativo comunal, más los representantes de SUOEM. La discusión apuntará a abrir concursos cerrados, es decir, para los que vienen trabajando como contratados o pasantes, quienes deberán cumplir los requisitos que se establezcan para poder ingresar como permanentes.



Frente al dominio de SUOEM, el abogado de UPCN, Carlos Lorenzo, señaló que la semana pasada presentó el amparo para conseguir un lugar del gremio en la paritaria, junto a una cautelar para suspender la misma hasta que haya una definición judicial. El juez le hizo lugar a la medida suspensiva y si no hay acuerdo en la audiencia del viernes, deberá definir sobre la cuestión de fondo. Lorenzo también planteó la inconstitucionalidad del artículo del convenio y de la ordenanza que establece la unicidad de representación de SUOEM, ya que, entre otros puntos, no está homologado por el Ministerio de Trabajo y no se garantiza la libertad sindical.





Representación



Según fuentes municipales, el gremio que tiene mayor cantidad de afiliados en Jáchal es SUOEM, al que le sigue UPCN. Si se diera la participación sindical en la paritaria, un punto clave es la cantidad que tendrá cada uno.

Personal



Según el último informe presentado al Ministerio de Hacienda de la provincia, Jáchal tiene 95 empleados de planta permanente, 110 contratados y 534 pasantes. Si incorporan personal, será por bajas y de manera progresiva.

En Capital y la Justicia



El conflicto entre ambos sindicatos es de vieja data y tuvo su epicentro en la Municipalidad de la Capital. Durante la gestión del bloquista Javier Caselles, en 1995 se aprobó una ordenanza en la que quedó establecido el convenio colectivo de trabajo que fijó la unicidad de representación sindical a favor del SUOEM. Por ese motivo, UPCN empezó la disputa judicial a través de distintos recursos y presentaciones. En febrero de 2005, la Cámara Civil reconoció el derecho del gremio que conduce José "Pepe" Villa de participar en las paritarias en Capital. Fue luego de que el gremio presentara una cautelar para que se suspendiera el artículo del convenio de colectivo de trabajo que establecía la exclusividad para SUOEM. El abogado de UPCN, Carlos Lorenzo, manifestó que luego hubo dos ordenanzas de la Capital en las que reconocieron la actuación de la entidad en la comuna. Además, el profesional recordó que tanto el Ministerio de Trabajo de la Nación como instancias superiores de la Justicia nacional confirmaron que UPCN puede tener su actuación en el ámbito municipal, cosa que había cuestionado el gremio que conduce Damico.