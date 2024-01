Que la inflación de diciembre del 2023 podría ser del 30% y que se estiman números altos para enero y febrero, fueron algunos motivos que lo llevaron a José "Pepe" Villa mantener una reunión con autoridades del Gobierno de San Juan con respecto al sueldo de los estatales y lo que debería darse en marzo con las paritarias.

En diálogo con Diario de Cuyo, el titular de UPCN confirmó que si bien no tiene datos certeros de la propuesta que llevarán una vez que se abran las paritarias, en el último encuentro que tuvo con los funcionarios del Gobierno, le hizo un pedido en base al salario de los empleados públicos. "Nuestro objetivo es la cláusula gatillo pero si no se da, por lo menos que haya una gentileza o un gesto de buena voluntad para enero", destacó.

Villa remarcó que en la reunión no recibió un "no" pero sí le manifestaron que "no llegan los fondos coparticipables". Ante este planteo y consultado sobre el paso a seguir, ironizó: "¿Qué nos queda, quemar la provincia? Si esto viene de más arriba", haciendo referencia al plano nacional.

Cabe destacar que en diciembre, culminó el acuerdo de recomposición salarial en base a la inflación, por lo que no tendrán modificaciones en sus haberes para enero y febrero. "Necesitamos algo o un gesto para tranquilizar la situación", cerró Villa, a la espera de una respuesta grata para el sector.