"Hoy, a partir del mediodía, todas las personas que viven en San Juan podrán realizar viajes a través de la aplicación con Uber X y Uber Moto, y acceder a todas las ventajas de la plataforma" cita el comunicado de prensa que emitió Uber tras comenzar a operar ayer en la provincia. Ante esto, el ministro de Gobierno, Alberto Hensel, se reunió anoche con empresas que nuclean a taxis, remises y los sindicatos de trabajadores del sector. Luego del encuentro el funcionario ratificó que la firma internacional no puede operar en San Juan con la legislación vigente, y anticipó multas a quienes transporten personas sin los permisos correspondientes.

La aplicación funciona como un intermediario entre dos partes, quien ofrece transporte y quien necesita trasladarse a algún sitio. Para que esto suceda, ambas tienen que haber descargado la aplicación y seguir una serie de pasos para registrarse.

El desembarco de Uber generó posiciones encontradas entre el Sindicato de Conductores de Taxis de San Juan, el que se manifestó en contra de la aplicación, y la opinión de la Cámara de Permisionarios de San Juan (CAPE), que se expresó a favor, argumentando que esta app abriría un nuevo abanico de clientes.

Si bien desde el Gobierno manifestaron que este tipo de transporte no se encuentra enmarcado en la ley provincial 814 A de Transporte de Personas, Juan Labaqui, director de Comunicaciones de la empresa para el Cono Sur, expresó que aunque "no hay una regulación específica" que les impida que la aplicación funcione, de igual forma se puede regular. "Lo han hecho otros municipios y distritos también. ¿Puede funcionar en ausencia de regulación local? También", aseguró.

En tanto que el Ministro de Gobierno aseguró anoche, tras el encuentro con taxistas y remiseros, que recibieron de parte de esos trabajadores "la preocupación por la intempestiva aparición de Uber sin que cumpla con normativa alguna y, sin embargo, a ellos se les exige el estricto cumplimiento. Piden igual trato; es decir que Uber cumpla con la ley", aseguró el funcionario al cierre de esta edición. "Nosotros entendemos que tienen razón (taxistas y remiseros) porque es una responsabilidad del Estado que el transporte sea regular, habilitado conforme a la ley vigente y seguro para los ciudadanos", cerró. Finalmente fue tajante respecto a quienes trabajen con la aplicación: "Al que haga transporte de personas sin cumplir con las normas vigentes en San Juan, lo vamos a multar", sentenció. Anoche había versiones sobre operativos con quita de carnet.

Los protagonistas

La llegada de Uber "me conviene", dijo Genaro, un conductor de remís que ya forma parte de los millones de choferes que tiene la aplicación en todo el mundo y que ayer desembarcó en la provincia. Genaro, quien pidió resguardar su identidad, contó que trabaja de forma particular, es propietario del auto, cuenta con licencia de conducir profesional y es dueño de una licencia de remís, por lo que vio en la aplicación una oportunidad que lo ayuda "en los momentos en los que no tengo ningún cliente y así evitar estar dando vueltas en vano". El chofer explicó que después de descargar la app "fue muy simple registrarme, me pidieron el carnet, la licencia del remís y una foto del auto". En ese marco, el conductor comentó que luego de seguir esos pasos, "Uber comenzó a ofrecerme viajes". Por otro lado, dijo "que Uber vino a convivir y no a competir con taxis y remís. A las personas de este rubro los puede beneficiar". En cuanto a las tarifas, en comparación con un remís, el conductor afirmó que no encontró diferencias significativas "al menos en los viajes que tomé, muestra precios similares".