Apoyo. En las redes, el espacio departamental "Pata Peronista, Somos Ullum", apoya a Soler para la Intendencia y a Sergio Uñac para la Gobernación.

Lo que venía sonando en Ullum se terminó cumpliendo. El intendente Leopoldo Soler se abrió del basualdismo, del frente Cambiemos y decidió jugar por la reelección con su propio partido, el cual se llamará "Unidos por Ullum". Y tal cual había adelantado este medio, el ullunero hará campaña y apoyará a Sergio Uñac para que repita en la Gobernación. A raíz de ese quiebre, la diputada departamental de Producción y Trabajo, Romina Solera, que lo acompañó en la fórmula, salió a anotarse en la lista de quienes tienen intenciones de pelearle el puesto al jefe comunal. Así, la joven va camino a representar los intereses de Cambiemos en el departamento y, según fuentes calificadas, cuenta con el apoyo de la alianza. De esa manera, en Ullum perfila una competencia feroz, ya que hay al menos tres espacios de peso que serán de la partida en las elecciones generales del año que viene: además del de Soler y Solera está el PJ departamental que respalda a David Domínguez, del Movimiento Evita.

La movida de Soler para conformar una fuerza política propia tiene que ver con impulsar un proyecto municipal y a su vez tener, la posibilidad de mostrar su apoyo directo a Uñac. El intendente busca ser traccionado por este último, a pesar de que no podrá pegar su boleta en el cuarto oscuro, dado que no formará parte del frente oficialista. De esa forma, irá con boleta corta, para los cargos de intendente y concejales. Al ser consultado, Soler indicó ayer que ya presentó en el Tribunal Electoral los papeles necesarios para que "Unidos por Ullum" sea una opción municipal en las urnas. Además, fue categórico al indicar que "este espacio que lidero manifiesta su apoyo total al gobernador Uñac". Pero no sólo eso sino que también confirmó que su partido cuenta con el apoyo de varios sectores del departamento, incluso de un justicialismo disidente que conformó una agrupación denominada Somos Ullum y que promueve a Uñac como gobernador y al propio Soler como Intendente. El jefe comunal explicó que entre los motivos que lo llevaron a separarse del basualdismo figuran que "no estoy de acuerdo con las políticas nacionales del presidente Macri" y destacó que Producción y Trabajo, que conduce el senador Roberto Basualdo, está alineado con el líder de Cambiemos. Además, dijo que "hasta ahora no se sabe quién será el candidato a gobernador por el frente opositor" y que "Uñac ha apoyado a Ullum en todo momento".

Soler tendrá una competencia directa contra el peronismo ullunero que logró la unidad bajo un mismo candidato, Domínguez, algo que no ocurrió en las elecciones pasadas, cuando el justicialismo de ese departamento se mostró dividido tras las PASO, escenario que le permitió hacerse de la intendencia.

La disputa de quien captará más votos con el apoyo a Uñac tendrá enfrente a la diputada Solera, que jugará con el sello del basualdismo, partido que peleará por mantener a Ullum dentro entre sus conquistas. Así, la diputada indicó que se vio sorprendida por la salida de Soler y manifestó que, a pesar de tener una buena relación, "Leopoldo siempre se manejó de manera hermética dentro del departamento. Respeto su decisión, pero yo me quedo en Producción y Trabajo y quiero ser intendente".