Fue un ninguneo, ya que, al hablar de Juntos por el Cambio (JxC), el diputado bloquista Andrés Chanampa, aliado del Frente Todos, resaltó que la coalición "Consenso Ischigualasto representa a la oposición en San Juan", dado que es la que "más se ha manejado con criterios opositores a la Nación y a la provincia". El legislador lanzó el sábado esas definiciones en el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento, las que no cayeron en saco roto. Molesto, uno de los referentes de la principal alianza opositora, Fabián Martín, resaltó que las declaraciones fueron "una total falta de respeto" y que tienen "un trasfondo político", ya que apuntan a "dividir porque nos quieren sacar votos para sumar hacia Consenso Ischigualasto". Así, el intendente de Rivadavia también tiró un desafío: "Si lo que buscan es vehemencia e ir a romper, van a encontrar respuestas".

De esa manera, se da el primer cruce fuerte en la campaña de cara a las PASO del 12 de septiembre, la cual venía navegando por aguas tranquilas entre el oficialismo y el principal frente opositor.

El sábado, Chanampa lanzó la estocada al señalar que "todavía no he visto un proyecto enfrente (en referencia a Juntos por el Cambio)". Para Martín, intendente de Rivadavia, la crítica no es casual, debido a que "nos quieren sacar votos, dividir y, así, poder obtener un triunfo".

No fue lo único de Chanampa contra JxC, ya que indicó que "en la Cámara de Diputados, no veo esa efervescencia crítica a nivel local". En el plano nacional, en referencia a la imagen del presidente en el cumpleaños de su pareja en la Residencia de Olivos, dijo que sólo señalaron que "es triste lo que pasó con una foto. Yo haría un planteo de otra índole. Si sos opositor, tener que ser como sos".

Martín resaltó que "en ningún momento hemos opinado sobre su fuerza política ni sobre su condición de diputado. Hemos sido críticos cuando hemos tenido que serlo y hemos acompañado cuando hubo que hacerlo. Si lo que buscan es vehemencia, van a tener respuesta entonces".

Este medio también llamó a Enzo Cornejo, presidente del PRO, quien quedó en dar definiciones, pero, al cierre de esta edición, no envió una respuesta.

El oficialismo, con el PJ a la cabeza y el bloquismo como aliado, viene poniendo todo en la campaña a través de la inauguración de obras provinciales y municipales, más el aporte de fondos de Nación para viviendas y rutas. A su vez, JxC viene haciendo hincapié en que se trata de una elección en la que se escogen diputados nacionales, los que discutirán políticas nacionales en el Congreso. En esa línea, vienen siendo duros ante el manejo de la pandemia y la economía, y los escándalos de la gestión presidencial. De no estallar un hecho que implique cambios drásticos, suerte de "cisne negro", el oficialismo puede quedarse con dos cargos de diputado nacional y la coalición opositora más fuerte con el restante, tal cual viene sucediendo desde 2013. Justamente, Consenso Ischigualasto busca hacer cuña como fuerza opositora. Si bien sus integrantes enfrentaron un frustrado intento de aliarse con JxC, se muestran críticos contra ese espacio y el oficialismo nacional y local.

PROTAGONISTAS

ANDRÉS CHANAMPA - Diputado bloquista por Chimbas

"Consenso Ischigualasto representa a la oposición a San Juan. Es quien más se ha manejado con criterios opositores a la Nación y a la provincia. En la Cámara de Diputados, no veo esa efervescencia crítica a nivel local de Juntos por el Cambio".

FABIÁN MARTÍN - Intendente de Rivadavia, de Producción y Trabajo

"Es una falta de respeto total que un oficialista hable de esa manera. Hizo un comentario bastante vacío de contenido y sin ningún tipo de sustento. Sí con un interés político marcado. Espero que se retracte".

En la mitad del recorrido

La campaña electoral transita por la mitad del recorrido, cuando faltan 27 días para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del 12 de septiembre. Este miércoles comienza la prohibición de actos públicos susceptibles de promover la captación del sufragio. Es decir, es el plazo que tiene el oficialismo para terminar con las inauguraciones de obras públicas provinciales y municipales. No obstante, tanto el Frente Todos como el resto, Juntos por el Cambio, Consenso Ischigualasto y los dos espacios del Frente de Izquierda, seguirán con las actividades proselitistas hasta la veda, fijada hasta las 8 horas del 10 de septiembre. El calendario electoral también indica que la fecha límite para la difusión y publicación de encuestas y sondeos preelectorales vence el 4 de septiembre.