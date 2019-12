Si bien las elecciones en la UNSJ se realizarán en junio, las definiciones de los que por ahora se anotan en la contienda están al rojo vivo. El decano de la facultad de Arquitectura, Roberto Gómez, pasó ayer por el programa "A Todo o Nada" de Radio Sarmiento y dijo que, con su colega de Ciencias Exactas, Rodolfo Bloch, "tendríamos la mayor cantidad de adhesiones" para conquistar el Rectorado. En ese marco, le marcó la cancha a la actual vicerrectora, Mónica Coca, quien también será de la partida, al afirmar que "no me parece que tenga grandes chances".

Tanto Gómez como Bloch y Coca han conformado un grupo que viene manteniendo conversaciones para encarar la disputa por el mando de la UNSJ, en principio, dentro de un mismo armado, ya que comparten varios puntos de vista ideológicos e institucionales. Pero la vicerrectora ya adelantó que jugará como candidata a rectora con Tadeo Berenguer, decano de Ingeniería, como su vice. Bloch aseguró que también participará y si bien Gómez destacó que se calzará el traje de candidato, se ubica en una posición más dialoguista y flexible, ya que no le cerró la puerta a la posibilidad de aliarse con alguno de sus compañeros o, inclusive, bajar su postulación.

El decano de Arquitectura le tiró un centro a su par de Exactas al explicar que "tenemos estructura en cada una de las facultades. Entonces, eso hace que uno vea que exista una posibilidad concreta". Así, agregó que "estamos mejor posicionados".

Para respaldar su candidatura, Gómez aseguró que la UNSJ necesita alguien que "tenga gestión y promueva consensos", un rol que él mismo se adjudica. También subrayó que "pasé por todos los cargos de la Universidad, conozco cada uno de los rincones" y contó que "cuatro de los seis postulantes han querido armar fórmula conmigo".

Con respecto al respaldo que pueda dar el actual rector a algún postulante, dijo que "Oscar (Nasisi) no debe bendecir a nadie porque pierde valor la candidatura". En ese marco, resaltó que si recibiera su apoyo: "Me llevo lo bueno y lo malo de él". En ese punto se diferenció de su colega Bloch, quien había reconocido que esperaba que el rector le diera su aval, aunque también había aclarado que no iba a ser su delfín. Sobre la gestión del actual mandamás universitario, Gómez dijo que "tiene claros y oscuros", aunque evitó referirse a las críticas. Y resaltó que "la UNSJ no debe estar ajena a las decisiones políticas del Gobierno provincial y eso hay que promoverlo".

El decano viene siendo partidario de llegar a un acuerdo con Coca y Bloch, pero el escenario viene trabado. Encima, admitió que sería muy complicado realizar una encuesta en la UNSJ para definir quién es el mejor posicionado.

De los competidores por el sillón en el Rectorado se suman Rosa Garbarino, decana de Filosofía; Jorge Cocinero, secretario de Obras de la UNSJ, y Emilio Fernández, exfuncionario giojista. Si bien Gómez afirmó que cree que tiene grandes chances de ser el sucesor de Nasisi, explicó que "no me voy a chocar contra una pared", refiriéndose a la posibilidad de desistir de su candidatura, en caso de que sea necesario.



Calendario electoral

El Consejo Superior de la UNSJ fijó las fechas del cronograma electoral. Las elecciones serán el 10 de junio y una eventual segunda vuelta será el 18. La presentación de listas y las fórmulas de candidatos está pautada para el 18 de mayo.